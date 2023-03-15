Zafer Arapkirli Kızılay Başkanı'nın yeni olayını açıkladı. Arapkirli Kerem Kınık'ı ensesinden yakaladı bırakmıyor

Gazeteci Zafer Arapkirli’den Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a dikkat çeken bir çağrı geldi.
ÇADIRLARI SU BASTI DEPREMZEDELER YİNE ÇİLE ÇEKTİ
Kahramanmaraş Merkezli büyük depremlerden sonra AHBAP’a binlerce çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay’ın çadırlarının bölgede yağan yağmurlar sonrası su basması sonrası depremzedeler yine zor durumda kalmıştı.
"MUHASEBEYİ ARA, ÇADIRLARIN PARASINI GERİ VER"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Kınık’a seslenen Arapkirli paylaşımında;
“BİR YERE KAÇMA KEREM! Seni unuttum sanma. Bugün sel felaketi ile boğuşuyordum.
Sattığın çadırlar da su almış. O çadırların paralarını AHBAP’a geri ver.
Haluk o parayı başka yere harcasın. Hemen muhasebeyi ara.
Parayı geri ver. Haydi @drkerem Muhasebeyi ara!..” ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: