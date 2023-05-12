Yeniçağ sabah Refik Saydam'dan örnek verdi. Yüzü kızaran Kerem Kınık öğleden sonra nihayet istifa etti

Yeniçağ’ın sabah yaptığı Kerem Kınık ve Refik Saydam haberinin ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Depremlerde çadır, kan ve konserve satmasıyla eleştirilerin odağında olan Kızılay Başkanı istifa çağrılarına daha fazla dayanamayarak seçime 2 gün kala istifa etti.

Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Kınık "Kızılay Genel Başkanı" şeklindeki profil açıklamasını, "Kızılay Gönüllüsü" olarak değiştirdi.

YENİÇAĞ SABAH REFİK SAYDAM’DAN ÖRNEK VEREREK YAYINLADI

Yeniçağ Gazetesi olarak skandallarla anılan ve istifa etmesi beklenen Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a karşın 15 yıl Kızılay Başkanlığı yapan Refik Saydam’ı örnek verdik.

Kerem Kınık skandallarla gündemdeyken Refik Saydam’ın Kızılay’a kattıkları takdir topluyor.

Haber şöyle:

REFİK SAYDAM

Mustafa Kemal Atatürk ile aynı yıl doğan Refik Saydam, Cumhuriyet döneminin önde gelen siyasetçilerinden ve sağlıkçıklarından. Saydam Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanıdır.

1914 Bakteriyoloji Enstitüsü'nü örgütleyerek tifo, dizanteri, veba ve kolera aşılarının, tetanos ve dizanteri serumlarının burada üretilmesini ve I. Dünya Savaşı boyunca ordu ihtiyacının karşılanmasını sağladı.

Ayrıca 1928 yılında Hıfzıssıhha Enstitüsünü ve Mektebini, İstanbul ve Ankara’da verem savaş dispanserlerini kurdu.

1938’den sonra İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı. Üstelik Saydam Ankara’daki tek evini de Kızılay’a bağışladı. Refik Saydam 8 Eylül 1942 yılında İstanbul’da vefat etti.

KEREM KINIK

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Deprem felaketinin ardından AHBAP’a çadır satan ve adı birçok skandala imza atan Kızılay Başkanı Kerem Kınık gündemde.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık AHBAP’a çadır satışının ortaya çıkmasının ardından istifa etmesi yönünde eleştiriler gelmişti.

Öte yandan deprem felaketi sonrası vatandaşların depremzedeler için Kızılay’a bağışladığı yardımlar İsmailağa Cemaati’nin kaçak yurtlarından çıkmıştı.

Kızılay’ın Avrupa’nın en büyük çadır fabrikalarından biri olan Ankara’daki çadır üretim tesisini AKP’li Ali Gökşin’e kiraladığı öne sürülmüştü. Yine Kızılay’ın 35 tırlık çadırı depoda beklettiği iddia edilmişti.

Eleştirilerin odağındaki Kınık, çadır satışını gayet doğal bir şeymiş gibi onayladı. Vatandaşların ve siyasi isimlerin istifa çağrılarına ise kulaklarını kapattı.

ERDOĞAN "ÜZÜLDÜM" DEMİŞTİ

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili, "Bu konu beni de ciddi üzmüştür. Kızılay çadır satma fiilen giremez. Süratle yanlışı düzeltmesi gerekir." demişti.