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Satürn halkaları hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Satürn'ün halkalarının gezegen ile birlikte yaklaşık 4 milyar yıl önce oluştuğu iddia ediliyordu. Halkaların şu anda yok olan bir uydudan oluşturduğunu öne sürdü.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:59
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Satürn halkaları ne zaman oluşmuştur.

Satürn halkaları hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
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Cassini uzay aracı, Satürn gezegenine ait ilginç verilere ulaştı. Satürn halkalarının gezegenden çok daha genç olabileceği ifade edildi. 100 milyon yıldan daha kısa bir süre önce oluşabildiği öne sürülen halkalar ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Halkaların uzun süre önce yok olan bir uydudan oluştuğunu öne sürdü.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; 27 derecelik bir eğim ile dönen Satürn’e Chrysalis adlı eski bir uydunun çarptığı öne sürülmektedir. Uydunun çoğunun Satürn tarafından absorbe edildiği belirtilirken, geri kalanının ise halkaları oluşturduğuna inanılmaktadır.

Halkalar sebebiyle Satürn'ün eğilimli olabileceği de iddialar arasındadır. Uzun süredir Satürn’ün Neptün’ün yerçekimi kuvvetleri nedeniyle eğik olduğu teorisi mevcuttur. Yapılan çalışmalarda Satürn’ün artık Neptün ile bağlantısı olmadığını ortaya koyuyor. Her iki gezegen arasındaki rezonansın yok olması da yine Satürn’e çarpan uydu ile açıklanabilmektedir.

Satürn‘ün üçüncü en büyük uydusu olan Iapetus ile benzer boyutlarda olduğu Chrysalis uydusunun varlığı sebebiyle eğildiği iddia edildi.

 

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