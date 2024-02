Savaş başladı. Galatasaray açıklama yayınladı. Ortalık toz duman

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Rıza Morova, "Bu durumun tek nedeni dünkü maç değil, uzun süredir devam eden hakem hataları. Hakemlerin, yeterli maç yönetme becerilerine ve kapasiteye sahip olmadıklarını düşünüyoruz. Bu yüzden bugüne kadar daha ılımlı açıklamalar yaptık. Ama dün akşam son dakikada alınan karar, sabrımızı bitirdi." diye konuştu.

"KASITLI OLANLARIN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ"

Morova, hakem kararlarıyla ilgili şöyle devam etti:

Takdir edersiniz, rakibimizle birlikte başa baş gidiyoruz, iki tarafın da hedefi ipi göğüslemek. Bunun için bütün mücadelemizi saha içinde oyuncularımızla, teknik kadromuzla vermek zorundayız. Bunun için uğraşıyoruz, herkes bunun için uğraşıyoruz. Bu uğraşların sonucunda böyle basit veya kasıtlı diyebileceğim hakem kararlarından bir takıma avantaj sağlanması ve bunun haftalardır süregelmesi... Burada şunu demek istiyorum, taraftarımız belki bana kızabilir ama kızmasınlar. Her takımı lehine ve aleyhine hakemler karar verebiliyor. Bunlardan bazıları o anda görüşüyle verebiliyor. Bazıları kasıtlı olabiliyor. Biz kasıtlı olanların üzerine gidiyoruz. Hatta bir maçtan sonra ikinci başkanımız Metin Öztürk, hakemlerin isimlerini vererek kasıtlı yapıyorlar demişti. Biz bu tip, kasıtlı yapılanların ve kasıtsız da olsa yetersiz olarak yapılanların sorumluluğunun TFF'de olduğunu düşünüyoruz. Federasyonun bu durumu düzeltmediği, düzeltemediği ve belki de düzeltmek istemediği nedeniyle federasyon başkanı ve kurullarının derhal istifa etmesini ve Türk futbolunun artık sağlam bir şekilde yönetilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bizim bütün isteğimiz herkese hakkaniyetli davranılması. Herkese hakkaniyetli davranacak hakem yönetimlerinin ve kurul yönetimlerinin sağlanması ve bunun için de bu federasyon bunu yapamadığından dolayı istifa etmesi ve yerine yeni bir federasyonun gelmesi



"PUAN FARKI ARTACAK, KORKUYORLAR"



Bizim gördüğümüz orada bir VAR ve hakem birlikteliğinde verilmiş çok fahiş, yanlış bir karar var. Zaten bu artık herkesin aylardır konuştuğu bir şey. Ligimizin belirli bir şekilde gitmesinin istendiğini düşünüyoruz. Rakibimizin puan kaybetmesinin kulüpler arasında puan farkını artırabileceğinden korkuluyor. Bunların açılmaması gerektiği düşünülüyor. Burada bir sürü parametre var. Ben herhangi bir kişiyi somut bir delil olmadan suçlamak son derece yanlış bir şey. Bunu yapmamaya dikkat eden bir insanım ben. Ama bazen de bir hissiyat vardır, yapılan şeyler, gördüğünüz şeyler vardır, etrafta konuşulanlar vardır. Biz bunun bu şekilde kasıtlı olarak belirli bir yarışın sürmesi gerektiğini düşündüklerini hissediyoruz. Bunun yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. Bize benzer düşünceleri rakibimiz de söyleyebiliyor. Ona da saygı duyuyorum. Herkes kendi düşüncesini söyleyebilir. Ama buradaki olay, bu tip kasıtlı olduğu çok yüksek ihtimalle hissedilen ve düşünülen olaylarda federasyonun gerekli önlemleri almadığı, bunları almaktan çekindiği belki, bu yüzden bütün kurullarıyla birlikte istifa edip temiz, şeffaf yönetimli bir federasyon gelmesini talep etmemizdir.



"İDDİALARIN ÜZERİNE GİDİLSİN"



"Bu konuda benim ne düşündüğümden daha önemli, kamuoyunda dile getirilen iddialar var. Aslında onların üzerine gidilmesi lazım. Hepiniz takip ediyorsunuz. Bahisten tutun da, bazı camiaların hoşnut tutulması gerektiğinden tutun da, başka bazı şeyler de var. Somut bir bilgi olsa zaten ortaya çıkar. Gidersiniz mahkemeye, vaktiyle İtalya'da Temiz Eller operasyonu yapıldığı gibi burada da yaparsınız. Şu anda bunlar sadece hissiyat ve görülenlerle gidiyor. Zaten görünen köy klavuz istemez diye bir lafımız var. Ama maalesef bunu yazıyla, görüntüyle somut bir şekilde söylemek mümkün değil. Ama bunların da inşallah hukuksal çerçevede devam edip, bütün kayıtların açıklanmasından sonra belirli bir süre sonra bunların da ne olacağını göreceğiz. VAR kayıtları bize açıklanmıyor. Kim bilir orada ne konuşmalar geçiyor. Bir sürü şeyi var dediğim gibi."



FENERBAHÇE'YE CEVAP



"Sayın Fenerbahçe Yöneticisi çok talihsiz bir ifade kullanmış. Bizim tarihimize bir haddi olmayan bir gönderme yapmış. Galatasaray'ın tarihine baktığınızda, Türkiye'de hiçbir kulübü geçin, hiçbir kurumun bile olmadığı kadar eski ve köklü bir tarihi vardır Galatasaray'ın. Galatasaray, 500 yılı aşkın yıldan gelen Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş ve kültür ve medeniyeti ile gelişmiştir. Biz bir kültür, vizyon ve hoşgörü ile bugünlere geldik. Rakiplerimize her zaman saygı duymaya çalıştık ve saygı görmek bizim hakkımızdır. Bizim tarihimize laf edenin, kusura bakmayın bir laf vardır, "Bana uzanan dili koparırım" diye. Biz bunu hukuki çerçevede yaparız. Kelimeleri güzel seçmeye çalışıyoruz. Rakip kulübün yaptığı gibi, "Yolda onu görürseniz dövün, fotoğrafını çekin" alın gibi şeylerden bize bu laf atanların peşinden gitmeyiz. Gitmemize de gerek yok. Onlara biz gerekli cevapları hem hukuken hem tarihimizi anlatarak veririz. Yeter ki kendi başarısızlıkları ve çaresizliklerini bizim tarihimizi kıskanarak dile getirmesinler. Biz hep nazik davranmaya gayret ettik, hala da gayret ediyoruz. Benim şahsımda, ben buna çok önem veriyorum. İnsanlar konuşarak anlaşır. Ama karşısındaki insan senin konuşmanı gerektirecek bir insan değilse, ona başka türlü davranırsın. O da nedir, sert davranarak değil ama hukuki yollardan hakkını arayarak. Bundan sonra da böyle olacaktır. Biz bugüne kadar nezaketle davranışlarla bugüne kadar geldik ama bazı şahıs ve kişilerde bunun karşılığının olmadığını gördüğümüzde başka yollara da başvuracağız. Ama bunlar hep medeni ve hukuki yollar arasında kalacaktır. Onu da söyleyebilirim."



"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPIYORUZ"



"Taraftarlar, milyonlarca taraftar, takımlara gönül veriyor. Haksızlıklara karşı tabii ki herkes bir infial içinde. Bizleri de, Galatasaray Kulübü'nü yönetmek için buraya seçenler, bizden kulübümüzün hakkını korumamızı istiyor. Diğer kulüplerin de yönetimlerinden aynı şeyi istiyor. Taraftarlar her zaman haklıdır ve fazlasını ister ama şunu unutmasınlar ve bize kızmasınlar, biz pasif kalmıyoruz. Biz gerekli girişimleri yapıyoruz. Bunu hep medeniyet ve aldığımız kültür çerçevesinde yapıyoruz. Hiçbir zaman mahalle kabadayılığı yapıyoruz. Rakiplerimize hakaret edici ifadeler kullanmıyoruz ve bunları kullanmak istemiyoruz. Biz medeni ölçülerde, hukuki yollardan bazı girişimlerde bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz. Dünkü federasyonu istifaya davet ediş yazımızdan sonra da daha başka tedbirler almak için başkanım ve ikinci başkanım ve bütün diğer arkadaşım çalışıyorlar. Çok yakında farklı adımlar da atılacaktır. Bunları da bazı kurallar çerçevesinde yapmaya devam edeceğiz."



MAURO ICARDI'NİNİN PFDK'YE SEVKİ



"Icardi'nin sevkinde herhangi bir hakem ve gözlemci raporu yok bildiğimiz kadarıyla. Tribünlerden çekilmiş bir görüntünün üstüne montajlanmış bir hareket diye biz telakki ediyoruz bunu. Zaten rapor yazılmadığı için tedbirsiz olarak sevk edildi. Karşı rakip takımımn yöneticilerinin bunun üstüne atlamaları ve bu şekilde beyan vermeleri doğru değil. Eğer bir şey varsa, ortaya çıkar ve gereği yapılır. Ama doğru değilse, erken horozu keserler derler ya o duruma düşecekler diye üzülüyorum onlar adına. Anında bunun üstüne atlayıp demeç vermek doğru olmamış. Biraz beklesinler neyin doğru olup olmadığı ortaya çıkar."



"BU STRATEJİK BİR SAVAŞ"



"Bu tabiri caizse stratejik bir savaş. Bir mücadele içinde belirli stratejiler belirlersin ve bunların üzerinden gidersin. Biz şimdi bu adımları atıyoruz. Yazılı yapılan açıklamalar bugüne kadar hepsi uyarıydı. Bu uyarıları biz, bu işlerin normal şekilde düzenlenmesi, sulhen yapılması için uyarı niteliğinde çeşitli defalar gerek başkanımız gerek Erden Timur gerek ikinci başkanımız hem sözlü hem yazılı olarak defalarda bunu yaptılar. Bu yazılı uyarılardan da herhangi bir mesaj alınmamış. Biz artık bu mesajı son bir yazılı uyarı yapıp ondan sonra gereğini nasıl yapılabileceği konusunda gerekli adımların atılacağını düşünüyorum. Bunu da salı günkü yönetim kurulunda konuşacağız. Yarın akşam önemli bir Antalyaspor maçımız var. Biz maçtan önce gerek oyuncularımızın gerek teknik kadronun gerek taraftarların çok gergin olmamasını istiyoruz. Salı günü yönetim kurulu toplantısında gerekli açıklamayı yapar ya da sonraya bırakır. Ama bu hafta içinde bunun cevabının geleceğini umuyoruz."



"FENERBAHÇE KALEMİZE GELEMEDİ"



Geçen sene de böyleydi. Biz Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 yendik, sonran bir önceki maçta yine 3-0 yendik. Şampiyon olduk. Bu seneki ilk maçta Fenerbahçe kalemize bile gelemedi. Berabere bitti. Bu sene de aynı şey olacaktır diye düşünüyorum. Söylediğim gibi, bu yarışın bu şekilde sürmesi isteniyordur belki o yüzden bu bariz hatalar yapılıyordur belki ama biz yeniden Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde yenip şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Göstergelerimiz onu gösteriyor. Eğer bir şekilde gayri nizami bir çelme atılmazsa, onun da atılmasına izin vermeyeceğimizi de peşinen belirmek isterim.