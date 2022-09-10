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  • Fatih Sultan Mehmet'in dehası belgesel oldu. Savaşta matematik ve fizik bilgisiyle bunu başarmıştı

Fatih Sultan Mehmet'in dehası belgesel oldu. Savaşta matematik ve fizik bilgisiyle bunu başarmıştı

Osmanlı İmparatorluğunun kudretli padişahı Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul'un Fethi için Bizans gemilerini batırma yöntemi The History Channel’da yayınlanan bir belgesele konu oldu.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 15:53
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Savaşta matematik ve fizik bilgisiyle bunu başarmıştı. Fatih Sultan Mehmet'in dehası belgesel oldu

Fatih Sultan Mehmet'in dehası belgesel oldu. Savaşta matematik ve fizik bilgisiyle bunu başarmıştı
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Osmanlıların 7. padişahı İstanbul fatihi, Fatih Sultan Mehmet’in dehası, üzerinden asırlar geçmesine rağmen günümüze ışık tutmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü belgesel kanalı The History Channel, Fatih’in İstanbul’u alırken dehasını konuşturduğu yöntemlerden birisini masaya yatırdı.

Fatih’in düşman gemilerini vurmak için top atışını havalandırarak değil suyun üzerinden düz bir şekilde seke seke yaptırmasını konu alan bölümde uzman isim şöyle konuştu: “Eğer havaya doğru ateş edersiniz sadece düştüğü zaman gemiyi vurma şansı elde edebilirsiniz. Bir geminin güverte kısmından ya da su hattından isabet ettirerek onun batmasını sağlamanız daha kolaydır.”

DAHA ÖNCE HİÇ YAPILMAMIŞ TOPLAR

Programda, "Bir görgü tanığının anlattıkları Türk silahçılarının bu problemi nasıl çözüldüğüne dair gizemin ipuçlarını veriyor. Tarihin kaynak dokümanları daha önce hiç yapılmamış şekilde ateşlenen toplardan bahsediliyor. Türkler denizin üzerinde dümdüz giden dev gibi yuvarlak toplar atıyorlar ve sanki onları yüzdürüyorlardı. Topları sektirmenin taktik olarak avantajı: daha uzun mesafelerde duran gemileri vurma şansını artırmasaydı. Eğer sektirebilirseniz mesafe uzatabilirsiniz ve gemiyi yandan ya da su hattından vurabilirsiniz. Bu da gemiyi batıracak kadar zarar verir." ifadelerine yer verildi.

TÜRKLER BUNLARI 500 SENE ÖNCE Mİ DÜŞÜNDÜ DİYEREK TEST ETTİLER

"Peki ama Türklerin bu inanılmaz taktiği 500 sene öncesinden düşünmüş olma ihtimalleri var mıydı?" sorusunun yöneltildiği programda, Danimarka’da yapılan ordu testinde fizikçiler ve top uzmanları bu sorunun yanıtını aradı.

Uzman isim test öncesi, "Böyle büyük bir şeyi uzun mesafelere fırlatabilmekteki anahtar kelime hızdır ve sadece barutla yapılabilir başka bir şeyle yapmanın yolu yoktur. Bir sonraki şey ise düşük açıdır. Eğer onu havaya gönderirseniz suya düşecektir ve işe yaramayacaktır. Suya yakın atmanız gerekiyor. En hızlı böyle gider." dedi

Programda bu prensibi araştırmak için Fatih Sultan Mehmet’in aynı sene kullandıkları topun bir benzerini kullanıldı. Yapılan testin ardından top suyun yüzeyinde sektikçe rahatlıkla görülebildi. Top hedefi vurarak kalın tahtanın üzerinde 15 santimlik bir delik açtı.

TÜRKLERİN NASIL BOĞAZ'IN EFENDİSİ OLDUKLARI BÖYLE ANLAŞILDI

Uzmanlar bu sonucu, “Bu inanılmazdı şansımız yaver gitti. Tam hedefin önünde suya çarptı ve yaklaşık 5-6 defa suda sekti ve ilerledi. Bu gerçekten inanılmaz.” şeklinde yorumladı. Araştırma topların su üzerinde sektirilebileceğini ve bir hedefi vurabileceğini mümkün olabileceğini kanıtladı.

Programın ilgili kısmı şu sözlerle sona erdi: “Biri size doğru ateş ettiğinde neler görebileceğinizi hayal ederseniz bunun saniyeler aldığını görebilirdiniz. Topun patlamasını görüyorsunuz. Bir süre sonraki ses ‘bam’ ardından muhtemelen suda birkaç nokta görüyorsunuz ve ardından tekrar bam! Gemi batıyor ve 30 kişilik mürettebat idam ediliyor. O andan itibaren Türklerin Boğaz’ın efendileri olduğu anlaşılıyor."

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🇹🇷
10.09.2022 16:58
İŞTE BU😂😂😂  
 
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