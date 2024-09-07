Savcı İşçimen’in eşi ilk kez Yeniçağ’a anlattı

O savcı ben gazeteci başlıklı yazımın 4 Eylül 2024’te yayınlanması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in eşi ve avukatı Senem Demir İşçimen arayarak kavga olayını tüm ayrıntıları ile ilk kez anlattı.

Uzun sohbetimizi özetliyorum.

-Soru: Savcı Bey Fenerbahçeli mi? Maç için mi İstanbul’daydı?

Av. İşçimen: Müvekkilim Necip Cem İşçimen 30 yıllık Cumhuriyet Savcısı’dır ve Fenerbahçeli’dir. Ancak maç için değil devam eden tedavisi için İstanbul’daydı.

-Soru: Geçmiş olsun nedir rahatsızlığı?

Av. İşçimen: Covid-19 virüsüne yakalandı ve 2021 Şubat ve Mart aylarında Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakımda 2 kere entübe, 2 kere extübe edildi, 2 kere kalbi durdu. Doğru ve zamanında müdahalelerle tekrar hayata döndürüldü. 26 Mart’ta taburcu edildi.

-Soru: Tedavi devam mı ediyor?

Av. İşçimen: Evet trakeada entübasyona bağlı olarak gelişen komplikasyonun tedavisi İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde devam ediyor ve 29 Ağustos’taki kontrolde olumlu bilgi alınıyor.

-Soru: Bu moralle mi maça gitti?

Av. İşçimen: Bir aile büyüğünün teklifi ve ısrarı üzerine 30 Ağustos’ta Fenerbahçe maçını izliyor.

-Soru: Kavga nasıl başladı?

Av. İşçimen: Müvekkilim, maç sonrası Fenerbahçe Marina İs-Park’tan çıkmak için gişede işlem yaptırırken, bu vahşice saldırıya maruz kaldı.

Gece yarısı z-raporunu almak için kendini güncelleyen sistemden dolayı gişede sıra oluşuyor.

Arkasındaki 34 PE 5116 plakalı araçta olan ve korna çalan aracın şoförüne gişe memuru sistemden kaynaklı akışın durduğunu defalarca belirtiyor.

-Soru: Neden aracından iniyor Savcı İşçimen?

Av. İşçimen: Adının Erol Gök olduğunu öğrendiğimiz araç sürücüsü sürekli ve ısrarlı bir şekilde korna çalarak, selektör yaparak, açık pencerelerden sinkaflı ve ağır içerikli küfürlerle hakaretlerini sürdürüyor.

Devam eden eylemlerine müvekkilim karşılık vermiyor.

Ancak aracının arka tamponuna temas etmek suretiyle eylemlerine fiilen devam etmeleri üzerine, arabasından inmek zorunda kalıyor.

-Soru: Görüntü kaydı var mı?

Av. İşçimen: Evet. Gerek görüntü ve gerekse ses kaydı alan kamera kayıtlarının içeriği ile de sabittir.

Müvekkilimin tüm bu tahriklere rağmen hukuka aykırı hiçbir eylemi olmuyor, hukukçu titri ile sakin ve soğukkanlı kalıyor.

Kavgaya sebebiyet vermemek ve ısrarlı küfürlere son vermesini söyleyebilmek için aracın sağ arka yolcu koltuğunda oturan, adının Tayfun Tahsin İlgün olduğunu öğrendiğimiz kişiye doğru seyrediyor.

Eliyle de gişe memurunu göstererek, “Gişe memuru size anlatmaya çalışıyor, neden anlamıyorsunuz? Bu şekilde durmamızın benimle bir ilgisi yok. Zaten sistem kitlenmiş. O yüzden bekliyoruz” diyor.

Şüpheli aracın arka camından müvekkilime doğru yumruk sallamaya çalışırken çocukların yanında ağır küfürlerine devam ediyor. Müvekkilimin elini tutmaya çalışıyor ama müvekkilim buna fırsat vermeyerek aracın yanından uzaklaşmaya başlıyor.

O esnada şoför mahallinden inen ve sol taraftan doğru müvekkilime yaklaşan Erol Gök isimli şüpheli müvekkilime şiddetle vurmaya başlıyor.

Özellikle baş bölgesi olmak üzere 11 kez yumruk atmak suretiyle etkili eylemde bulunuyor.

Şehir magandalığı örneği sergileyen bu iki kişi araçtaki biri kız diğerleri erkek çocukların gözü önünde bu vahşice saldırıyı gerçekleştiriyorlar.

-Soru: Bu sırada mı savcı olduğunu söylüyor?

Av. İşçimen: Hasta olduğunu ve Cumhuriyet Savcısı olduğunu ifade etmesine rağmen şüpheli, “S…m Cumhuriyet Savcısını. Yerim senin Cumhuriyet Savcılığını” gibi ağır hakaret içeren söylemlerine, küfürlerine ve eylemlerine devam ediyorlar.

-Soru: Nasıl son buluyor? Şikâyetçi olunuyor mu?

Av. İşçimen: Araba içerisinde, olayın vahameti ile korkup yüksek sesle ağlayan çocukları gözeten müvekkilim bir hukukçu titri ile davranarak, hiçbir karşı eylemde bulunmuyor

Görevi gereği tehlikeli, yüksek riskli ortamlarda bulunmasına, taşıma/bulundurma ruhsatlı silahı da araçta olmasına rağmen ve bu vahşice saldırının sonlanmasını bekliyor.

Şahıslardan şikâyetçi oldu ve hukuki süreç başladı. Tutuklanmaları ile devam eden bu süreçte olayın mağduru olarak konunun takipçisi olacağız.

-Soru: Neden yüksek risk oluştu savcı bey için?

Av. İşçimen: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzenden Sorumlu Başsavcı Vekili olarak Gar Patlaması, Merasim Sokak Patlaması, Kızılay Patlaması, Rus Büyükelçisi Karlov’a suikast gibi terör eylemleri ile 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında müvekkilim görev yapmıştır.

-Soru: Yargı kararlarındaki çelişkileri eleştirmemi nasıl değerlendirirsiniz?

Av. İşçimen: Son yıllarda Türk Ceza Kanunu, Ceza Usul Yasası ve İnfaz Kanunlarında yapılan değişiklikler sebebiyle cezaların caydırıcılığı bertaraf olmuş ve bu da toplumda ‘Yapanın yanına kâr kalıyor’ düşüncesinin yaygınlaşmasına, hukuk düzenine olan güvenin, inancın ve yargının saygınlığın zayıflayıp giderek yok olmasına sebep olmuştur.

Bir hukukçu olarak, bu güvenin, inancın ve saygınlığın yeniden tecellisi için etkinliği ve caydırıcılığı olan ceza ve infaz yasalarına ilişkin düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerektiğini de ayrıca belirtmek isterim.