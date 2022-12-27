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Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu

Adana-Konya hattında uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan eski Adana Savcısı Osman Yarbaş'ın da aralarında olduğu 21 sanığa "uyuşturucu ticareti" davası açıldı. İddianamede örgüt lideri" olduğu belirtilen Yarbaş'ın 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 06:02
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Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu

Savcı 'uyuşturucu baronu' çıkmıştı: İstenen ceza belli oldu
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Konya merkezli "uyuşturucu ticareti" soruşturmaları kapsamında aralarında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş'ın da olduğu 10'u tutuklu 21 sanık hakkında dava açıldı.

AA’nın haberine göre; üç operasyonda toplam 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili Osman Yarbaş ve 4 polisin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"ÖRGÜT LİDERİYDİ, 7 AYRI SUÇA KARIŞTI"

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adana'da görevli cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş'ın "örgütün lideri" olduğu ve 7 ayrı "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı, bunların 3'ünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de sanığın sorumlu olduğu belirtildi.

Örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu, Yarbaş'ın diğer sanıklar C.K, S.K. ve polis C.A. ile irtibat halinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Bu şahıslar ile zaman zaman aynı araç içerisinde seyahat ettiği, örgüt lideri Osman Yarbaş'ın Konya'ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K'nin ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin'e, bu illerden de Konya'ya naklettirerek, Konya'da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan B.T. ve G.T'ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir."

İddianamede, nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun Yarbaş'a ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi.

Sanık Yarbaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları iddianamede talep edildi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ekim 2021'de düzenlediği operasyonda bir araçta 24 kilo 600 gram eroin ele geçirilmiş, operasyonun şüphelisinin Adana'da daha önce narkotik ekibinde görev yapan polis memuru C.A. olduğu tespit edilmişti.

Tutuklanan zanlıyla bağlantılı kişileri tespit etmek için başlatılan çalışmalarda ise C.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı Osman Yarbaş'a ait olduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Yarbaş'ın soruşturma kapsamında, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polis memurlarından M.B.Y. ile de Antalya'ya gittiği belirlenmişti.

HSK 2. Dairesi, 18 Ağustos'ta Yarbaş'ın meslekten çıkarılmasına hükmetmişti.

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