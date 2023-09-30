Savcılık Taşkesenlioğlu için ‘Soruşturmaya gerek yok’ dedi. Sedat Peker ortaya rüşvet iddiaları atmıştı

Sedat Peker’in ‘rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarında adı geçen eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında karar çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Taşkesenlioğlu hakkında yapılan suç duyuruları için “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Peker, geçen yıl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in adının karıştığı rüşvet iddiasını gündeme getirmişti.

SAVCILIK SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINI AÇIKLADI

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’ın haberine göre, muhalefet partilerinin suç duyurularını işleme alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 yıl 1 ay sonra 28 Eylül’de “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, “Dosyanın tetkikinde; Sermaye Piyasası Kurulu eski Başkanı olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında isnat edilen eylemlerden dolayı soruşturma yapılabilmesi için muhakeme şartı olan ‘kurul başvurusu’ bulunmadığı, bu nedenle muhakeme şartı gerçekleşmediğinden atılı eylemlerden dolayı şikayet edilen Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hakkında cumhuriyet başsavcılığımızca resen soruşturma yapılamayacağı anlaşılmakla, şikayetçilerin başvurusuna ilişkin soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.