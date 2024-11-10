Sayın Bahçeli’den ihtimal içeren ‘…-se; …-sa’lı ifadeler

31 Mart 2024’te de AKP yerel iktidarı CHP’ye kaptırmıştı. O tarih; AKP’nin, gerileme sürecini yaşadığının ilk kanıtı olmuştur.

Artık iktidar ülkeyi yönetmekte zorlanmaktadır.

*

AKP ve -günden güne yaşlanan onun- Sayın Lideri Erdoğan, bu ağır yükün sorumluluğunu -ne var ne yok her şeyi üzerine alması- kendisini oldukça yıpratmış görünüyor.

Eğer öyle olmamış olsaydı, memleket bu hâle gelmemiş…

İşçisi…

Köylüsü…

Emeklisi…

Dar gelirlisi bu kadar fakirleşmemiş, hezeyan ve belirsizlik içinde olmamış olurdu.

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Kaldı ki Hukukçular; Sayın Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının önünde hukukî engel olduğunu da tartışıyor olduğu şu dönemde, kendilerini muhannete muhtaç eden bir iktidara, muhannete muhtaç edilen o insanlar, üçüncü bir şans verirler mi, sanmıyorum!

*

Ben öyle diyorum, ama MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Sayın Bahçeli öyle demiyor.

Ne diyor?

Nasıl anlatsam bilemiyorum, ama sonu ‘-se, -sa’larla biten ifadeler kullanarak -her şeye rağmen- “Terör, hayatımızdan sökülüp atılırSA…

Enflasyona darbe indirilirSE…

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi doğal bir tercih değil midir?” diyor.

Yani, “Bir kere daha Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçelim.” diyor.

Bence ne doğal ne de iyi bir tercihtir.

*

Neden mi?

Çünkü -Allah sağlıklı uzun ömürler versin- zaman zaman ekranlarda da gözümüze takılanlara bakılırsa, Sayın Erdoğan’ın sağlığı bir beş yıl daha… üç sene de seçime kadar var… bir sekiz yıl daha bu ağır yük kendilerine çok zarar verir gibi geliyor bana.

*

Doğrusunu isterseniz, böyle bir gerçek ortada dururken, Sayın Bahçeli, niye bu kadar ‘Erdoğan da Erdoğan!’ der anlaşılır gibi değil.

*

Türkiye’nin saygın ve köklü siyasi partilerinden biri olan…

Kendine göre programı olan…

Türkiye sevdası olan…

Millî ve manevî değerlere sahip çıkma ülküsü olan…

Ciddi bir parti örgütüne sahip MHP Genel Başkanı’nın, bir başka parti genel başkanına -kendi partisini unuturcasına, neredeyse koşulsuz(!)- destek vermesini anlamaya çalışsam da aklıma ve gönlüme yatan bitane bile gerekçe yok ki bu konuda ben Sayın Bahçeli’ye hak vereyim!

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Sayın Bahçeli, enerjisini AKP (Erdoğan) için değil de kendi partisi için kullansa, iktidar olamasa bile bugünkü durumdan çok daha fazla milletvekili sayısına neden ulaşmasın ki?

*

Belki “Zor” diyeceksiniz ya, “Zor” denilen şey, -hepimiz biliyoruz ki- sadece biraz zaman kaybettirir.

Hepsi o kadar.