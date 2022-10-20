﻿Sayın Çelebi egemenlik mücadelesinin detaylarını açıklayın biz de size destek verelim

FETÖ’nün Ergenekon kumpasıyla 3.5 sene hapsettiği Mehmet Ali Çelebi, resmen AKP’li oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından grup toplantısında rozeti takılan Çelebi konuşmasının bir kısmında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir.

Mavi Vatan’dan Libya’ya

Oradan Suriye ve Irak’a

Oradan Azerbaycan’a

Oradan Yunanistan’a

Tüm bu cephelerdeki mücadelemiz devam etmeli, bu nedenle Atatürk askeri, Kuvayi Milliye neferi olarak Türkiye Yüzyılı mücadelesinde yanınızdayım.

Peki soralım o zaman sayın Çelebi’ye;

Irak’ın ABD tarafından işgalinde Türkiye’nin hava sahası, liman ve topraklarını kullanmasına yönelik tezkerenin meclisten geçmemesine AKP’liler değil miydi sinirlenen?

Irak’ta 11 şerefli Türk askerinin başına ABD askerleri tarafından çuval geçirilirken AKP değil miydi ses çıkarmayan?

AKP hükümeti döneminde Suriye’de gencecik iki Türk askerinin yakılması fetvasını veren IŞİD’linin Gaziantep’te kuşçu dükkanı açtığı çıkmadı mı ortaya?

Değil miydi Kiziroğlu Ahmet Hoca’nın stratejik politikaları bizi Suriye bataklığına sürükleyen?

Değil miydi Türkiye’nin sınırları dışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nin bir gece ansızın Eşme Köyü’ne taşınmasına sebep olan AKP politikaları?

Peki AKP değil miydi Yunanistan’ın Ege’de adalarını silahlandırmasına ve Türkiye’ye ait adaları işgaline ses çıkarmayan?

Peki AKP değil miydi PKK’nın kazdığı hendeklere barış süreci nedeniyle ses çıkarmayan?

Peki sayın Çelebi sorarım size, AKP iktidarında FETÖ ne istedi de alamadı?

Peki siz değil miydiniz sayın Çelebi, 2018 yılında CHP Milletvekili adayı olduğunuzda şu sözleri sarf eden:

Türkiye'de son 16 yıldır Cumhuriyet devrimlerine ve onun uygarlık tasavvuruna karşı planlı bir harekat yürütülüyor. Kurucu kurumların rayından çıkarılması ve cumhuriyetçi kadroların tasfiyesiyle başlamıştır bu süreç.

Ucube bir cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkeyi kuran TBMM geleneği tasfiye edilmiştir.

Esasında bu bir kültürel-ekonomik kuşatmadır, adil bölüşüm esasını yok eden ve “siyasal İslamcılık” adı verilen ideolojiyi emperyal kapitalizmle iç içe geçirme projesidir.

Hayatım boyunca Cumhuriyet değerlerine ve onun devrimci özüne bağlı oldum. CHP de bu özün kadim ağacıdır, Atatürk'ün bizlere emanetidir. Onu büyütmek ve ilerilere taşımak bizlerin asli görevidir.

Sizin bu sözlerden dönmenize sebep olan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesi olarak nitelendirdiğiniz mücadelenin detaylarını bilmek tüm kamuoyunun hakkı.

Kurtuluş Savaşı nasıl ki bu ülke için kalbi atan tüm vatanseverlerle beraber verildiyse

Açıklayın Egemenlik mücadelesinin detaylarını, bu ülke için kalbi atan tüm vatanseverler, Kuvayi Milliye neferleri ve Atatürk’ün askerleri olarak biz de sizin yanınızda yer alalım.

Omuz omuza çarpışalım hep beraber, dört bir yanımızı saran emperyalizme karşı…