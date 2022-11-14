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  • Borç batağındaki AKP'li belediyeden milyonlarca liralık araç bağışı. Sayıştay'ın raporunda ortaya çıktı

Borç batağındaki AKP'li belediyeden milyonlarca liralık araç bağışı. Sayıştay'ın raporunda ortaya çıktı

Sayıştay'ın raporları, AKP'li belediyelerdeki usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak borç batağındaki belediyenin 5 milyonluk araç bağışında bulunduğu ortaya çıktı...

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 21:00
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Sayıştay'ın raporları, AKP'li belediyelerdeki usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak bor batağındaki belediyenin 5 milyonluk araç bağışında bulunduğu ortaya çıktı

Borç batağındaki AKP'li belediyeden milyonlarca liralık araç bağışı. Sayıştay'ın raporunda ortaya çıktı
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Sayıştay’ın AKP’li Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım iştiraki BURULAŞ’a ait 2021 raporu, şirketin borç batağında olmasına karşın çeşitli belediyeler ve derneklere yaptığı “bağışı” ortaya çıkardı. 

Cumhuriyet'in aktardığına göre, Sayıştay’ın BURULAŞ 2021 raporuna göre, şirket 222 milyon TL yıllık zarar ve 553.8 milyon TL borçlu olmasına ve ana sözleşmesindeki “taşınır bağışı yapamaz” hükmüne karşın 37 taşıt bağışında bulundu. Raporda, toplam değeri 5.1 milyon TL olan bağışların iki özel dernek, bir il belediyesi, bir büyükşehir belediyesi, bir yurtdışı belediyesi ve 15 ilçe belediyesine yapıldığı belirtildi. Sayıştay, mevzuata aykırı bu işlemlerdeki usulsüzlüğe dikkat çekti. BURULAŞ ise “ilerleyen yıllarda şirket tarafından bağış yapılmayacağını” belirtmekle yetindi.

"TARAFSIZLIK ZEDELENİR"

BURULAŞ’ın özel halk otobüslerine (ÖHO) de dayanaksız şekilde gelir desteği ödemesi yaptığı belirlendi. Rapora göre, 2021’de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden, BURULAŞ’a herhangi bir dayanak olmaksızın 71.2 milyon TL aktarıldı. BURULAŞ da özel halk otobüsü sahiplerine 16.5 milyon TL gelir desteği ödemesi yaptı. Sayıştay, yapılan işlemin usülsüz olduğuna dikkat çekerek “kamu kaynağı kullanan bir şirketin, mevzuatta dayanağı olmayan ödemeler yapmaması gerekir” uyarısında bulundu.

Ayrıca, Sayıştay’ın Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 2021 denetim raporu da açıklandı. Rapora göre, 18 belediye meclis üyesi aynı zamanda belediyenin ortağı olduğu farklı şirketlerin yönetim kurullarında görev alıyor. 

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DETNEK AÇMAK NEDEN BAŞİTLEŞTİ?
14.11.2022 21:16
BU DERNEKLER NASIL BAGIŞ TOPLUYOR TOPLADIKLARI BAGIS MAKBUZLARI NERD3?  
 
MUAF TUTULUYOR?
14.11.2022 21:15
BAĞIS ADINDA YAPILAN DERNEK VE DİGER BELER DE BÜYUK IHTIMAL BORCLU CIKAR PEKİ BU BAGIŞLAR VEGIDEN DÜŞURÜLEREK VERGİ KAÇAKCILIGINA GİRIYOR? DERNEKLER BU BAGIŞLARI NEREYE HARCIYOR DERNEKLER NE KADAR VER  
 
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