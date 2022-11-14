14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP’li Savcı Sayan borcu eksik gösterdi! Sayıştay tespit etti

AKP’li Savcı Sayan borcu eksik gösterdi! Sayıştay tespit etti

Sayıştay, AKP’li Savcı Sayan yönetimindeki Ağrı Belediyesi’nin İller Bankası ile diğer bankalara toplamda 148 milyon TL borçlandığını tespit etti. Sayan, muhasebe kayıtlarında ise bu borcu 86 milyon TL eksik gösterdi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:20
Takip Et

Sayıştay tespit etti. AKP’li Savcı Sayan yönetimindeki Ağrı Belediyesi’nin İller Bankası ile diğer bankalara toplamda 148 milyon TL’nin borcu 86 milyon TL eksik gösterdi

AKP’li Savcı Sayan borcu eksik gösterdi! Sayıştay tespit etti
+
Aa
-

AKP’nin tepki çeken isimleri arasında yer alan Savcı Sayan’ın yönetimindeki Ağrı Belediyesi’nin ihale kanunlarını hiçe saydığı ve muhasebe kayıtlarında borcunu, olduğundan çok daha az gösterdiği ortaya çıktı. Sayıştay Ağrı Belediyesi 2021 Yılı Denetim Raporu’na göre, belediyenin İller Bankası’na 107 milyon 993 bin TL, diğer bankalara ise 40 milyon 115 bin TL ve toplamda 148 milyon TL borcu bulunuyor. Ancak belediyenin muhasebe kayıtlarını inceleyen Sayıştay, bu borcun 86 milyon TL daha eksik gösterildiğini tespit etti. Rapora göre, belediye kayıtlarında borçların toplam tutarı 62 milyon TL olarak gösterildi.

Birgün Gazetesi’nden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Raporda belediyenin ihalelerde doğrudan temin yoluna gittiği ve bunu yaparken de belirlenen limitleri aştığı vurgulandı. Konuyla ilgili, “Belediyenin doğrudan temin ve pazarlık usulü ile yaptığı alımlarda Kamu İhale Kanunu'nda belirlenen limitlere uymadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Yaşanan usulsüzlüğü anlatan Sayıştay, şu ifadeleri kullandı:

“Ağrı Belediyesi’nde yaptığımız incelemelerde, mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir. 2021 yılı için bütçeye mal alımları için aktarmalar dahil 74 milyon 255 bin ödenek konulduğu görülmüş dolayısıyla mevzuat hükümlerine göre parasal limitler dahilinde yapılacak mal alımlarının 7 milyon 425 bin TL’yi geçemeyeceği hesaplanmıştır. Ancak 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin parasal limitlere tabi (d) bendine göre 11 milyon 682 bin TL ve 21’inci maddesinin (f) bendi kapsamında 1 milyon 90 bin TL olmak üzere toplam 12 milyon 772 bin TL tutarında mal alımı yapıldığı, yüzde 10’luk limiti aşan tutarın 5 milyon 347 bin TL’ye ulaştığı ve aşan bu tutar için de Kamu İhale Kurulu’ndan görüş alınmadığı tespit edilmiştir.”

KALEM KALEM HATALAR

Ağrı Belediyesi’ndeki diğer usulsüzlükler ve idari hatalar şöyle sıralandı:

Dağıtım şirketince yapılması gereken ancak enerji müsaadesi alınabilmesi için çeşitli nedenlerle idare bütçesinden karşılanan dağıtım tesis giderlerinin ilgili elektrik dağıtım şirketinden talep edilmediği, ayrıca söz konusu dağıtım tesislerinin elektrik dağıtım şirketine devredilmediği tespit edilmiştir.

Tahakkuku yapılan bazı gelir kalemlerinin tahsilat oranlarının düşük olduğu görüldü. 49 milyon TL gerçekleşmesi gereken tahsilat tutarı sadece 13 milyon TL oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vecdi
14.11.2022 12:29
Dürüstlük verilmiş maşallah  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
2
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
3
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
4
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
5
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿İmamoğlu Güldür Güldür’de kendisini canlandıran Mahir İpek ile yüzleşti. Dikkat çeken yaş muhabbeti
6
﻿İmamoğlu Güldür Güldür’de kendisini canlandıran Mahir İpek ile yüzleşti. Dikkat çeken yaş muhabbeti
﻿İmamoğlu Güldür Güldür’de kendisini canlandıran Mahir İpek ile yüzleşti. Dikkat çeken yaş muhabbeti
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
7
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Bu belirtilere dikkat. Çoğu kişi hastalığı fark edemiyor
﻿Bu belirtilere dikkat. Çoğu kişi hastalığı fark edemiyor
﻿Bu belirtilere dikkat. Çoğu kişi hastalığı fark edemiyor
﻿İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?
﻿İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?
﻿İnternete erişim sınırlaması nasıl getiriliyor?
﻿Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
﻿Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
﻿Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
﻿Gebelik döneminde diyabet teşhisine dikkat: Doğan çocuklar risk altında
﻿Gebelik döneminde diyabet teşhisine dikkat: Doğan çocuklar risk altında
﻿Gebelik döneminde diyabet teşhisine dikkat: Doğan çocuklar risk altında
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.