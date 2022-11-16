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  • AKP'li belediyeye kayıtlı 38 araç buhar oldu. Sayıştay raporu ortaya çıkardı

AKP'li belediyeye kayıtlı 38 araç buhar oldu. Sayıştay raporu ortaya çıkardı

Mamak Belediyesi'ne kayıtlı 38 aracın ortadan kaybolduğu Sayıştay raporlarına yansıdı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 21:08
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Sayıştay raporu ortaya çıkardı.AKP'li belediyeye kayıtlı 38 araç buhar oldu

AKP'li belediyeye kayıtlı 38 araç buhar oldu. Sayıştay raporu ortaya çıkardı
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Sayıştay raporları Mamak’taki usulsüzlüklerden birini ortaya çıkardı. Sayıştay’ın AKP’li Murat Köse’nin yönetimindeki Mamak Belediyesi’ne ilişkin raporlarına göre belediyeye kayıtlı 38 taşıt ortada yok. 

Belediyenin taşıt envanteri ve Noterler Birliği kayıtlarını karşılaştıran Sayıştay denetçisi, bu araçların Mamak Belediyesi’nin envanterinde olmadığını tespit etti.

Diken'den Bilal Çelik'in haberine göre, belediyece konuya ilişkin yapılan savunmadaysa 38 taşıttan beşinin daha önce satıldığı, sekizininse çeşitli tarihlerde hurdaya ayrıldığı ve bunların Noterler Birliği’yle yapılan yazışma sonucu ‘hurda‘ olarak tescil edildiği savunuldu. Belediye, geriye kalan 25 araç içinse gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtti.

Sayıştay raporunda belediyeye uyarı da yer aldı: “Geriye kalan taşıtlar için gerekli soruşturmaların yapılması, elde edilen bilgilere göre belediye envanterinde bulunmayan araçların ilgili mevzuatına göre devir ve tescil işlemlerinin yapılması gerekmektedir.”

TABLO GÜVENİLİR DEĞİL

Raporda ayrıca belediye mülkiyetindeki taşınmazlarla ilgili tablonun ‘güvenilir olmadığı’ ve taşınmazların ‘emlak vergisi değeri’yle kaydedildiği belirtilerek şu uyarı yapıldı: “Bu itibarla, mali tabloların kurumun taşınmazlarına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmasını teminen emlak birimince değerleme çalışmaların en kısa sürede tamamlaması ve muhasebe kayıtlarının gerçeği yansıtacak şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.”

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Okus pokus
16.11.2022 22:10
Önümüzdeki yıla da binalar buhar olur.  
 
Misafir
16.11.2022 21:29
Böyle kamu kurumumu yönetilir. Milletin emaneti böylemi korunur? Oluşan kayıp ilgililerden tahsil edilsin.  
 
Tekin Ertürk
16.11.2022 21:15
Umarım bunlar (akp ve mhp) ilk seçimlerde buhar olur. Yoksa ÜLKE BİTER. Hayır, Atatürk'ün bize bıraktığı ülke ilelebet payidar kalacak.  
 
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