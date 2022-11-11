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  • AKP’li Başkan TÜGVA için “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir” demişti. Sayıştay'dan kötü haber geldi

AKP’li Başkan TÜGVA için “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir” demişti. Sayıştay'dan kötü haber geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 19 adet taşınması çeşitli dernek ve vakıflara tahsis etmesi Sayıştay 2021 yılı denetim raporuna takıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:45
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Sayıştay’dan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne: Dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisleri iptal edilmeli

AKP’li Başkan TÜGVA için “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir” demişti. Sayıştay'dan kötü haber geldi
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Bağımsız Kocaeli’den N. Özgün Erbulan’ın haberine göre, Sayıştay, belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceğini belirtti. Büyükşehir mülkiyetinde olan 19 adet taşınmazın kanun hükümlerine aykırı şekilde çeşitli dernek ve vakıflara tahsis edilmesi tespitine belediye cevap verdi.

“TAHSİS İŞLEMLERİNİN İPTALİ GEREKİR”

Büyükşehir Belediyesi, dernek ve vakıflara direkt taşınmaz tahsisi yapılmadığını, tahsislerin ilgili daire başkanlıkları tarafından belediye meclis kararına istinaden işbirliği protokolleri kapsamında yapıldığı belirtirken Sayıştay, “Açıklanan mevzuat hükümleri gereği hiçbir şart altında dernek ve vakıflara taşınmaz tahsisi yapılması mümkün görünmemektedir. Belediye Meclisi’nin söz konusu tahsislerin yapılmasına dayanak oluşturan kararları ve buna ilişkin yapılan sözleşmeler yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırı olup yapılan tahsis işlemlerinin iptali gerekmektedir” dedi.

“YER VERMEYEN NAMERTTİR” DEMİŞTİ

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, geçen yıl TÜGVA’ya tam destek açıklaması yaparak “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir. Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun” ifadeleri kullanmıştı.

NE DEMİŞTİ

TÜGVA’ya tam destek verdiklerini belirten Büyükakın, “Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir. Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun” ifadelerini kullandı.

“Bugün burada çok güzel bir açılış yapmak üzere bir araya geldik. Ensar Vakfımız için meclisimizden bir karar geçirmiş Pembe Köşk namıyla bilinen yapıyı nesli yetiştirmek için tahsis kararı aldık." diyen AKP'li Büyükakın, "O dönemde de kamuoyunda bazı çalışmalar yapıldı. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde bu tür hizmete tahsis edilen çalışmalarla ilgili algı yürütülmekte. Milli manevi hizmet üreten camia kirletilmeye çalışılmaktadır. Bunun için yapamayacakları hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Bu bizim duruşumuz, bakışımızın ifadesidir. Biz ne Ensar vakfının ne de hizmet yoluna adanmış vakıfların Allah rızası için bir maksatlarının olmadıklarını, kınayanların gerçek manada ne yapmak istediklerini biliyoruz. Biz bu algı kampanyasına teslim olmayacağız. Asla yılmayacağız. Geri adım atmayacağız, bunu böyle bilecekler" diye konuşan Büyükakın, Ensar Vakfı'na ait yurtta yaşanan çocuk istismarlarına sözü getirip "Önce iddia edip kendinizce suçlu bulup camianın tamamına itibar suikastine girişemezsiniz. Akıllarda çocuklar suiistimal edildi diye kaldı. O lanetlenmiş işi işleyen şahıs 506 yıl ceza aldı. Kimsenin aklında bu kalmadı, algı kaldı. Bütün camia töhmet altında bırakıldı. Hala belli çevreler bunu yapıyor. Biz bu algıya teslim olmayacağız. Öyle bir şey olursa ilk biz bu işin üstüne gideriz" ifadelerine yer verdi.

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, kamuda kadrolaşma iddialarıyla gündemde olan TÜGVA'ya "Yurt meselesini bahane edip TÜGVA’nın yurtlarına sıçratmaya başlattılar. Bir yer alırlarsa iki yer vermeyen namerttir. Burası Ensar Vakfı’na anasının ak sütü gibi helal olsun. Şu da vebaliniz olsun eğer burada gençleri yetiştirmez, uykunuzdan feda etmezseniz bu milletin vebali boynunuzadır. Bu milletin milli manevi değerlerine sahip çıkan tüm vakıf ve derneklerine destek olmaya devam edeceğiz. Bu bir duruştur varoluş mücadelesidir. Ensar Vakfı’nın hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" diyerek sahip çıktı.

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Msc
11.11.2022 18:14
Kocaeli niçin en borçlu il. Vakıflar hakim bağışlarıyla hizmet verir Bizim vergilerimizle değil  
 
PEKİ?
11.11.2022 17:56
VEREMEZSENİZ  
 
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