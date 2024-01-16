Scaramucci'tten Bitcoin yorumu

Bloomberg'te yer alan habere göre, Scaramucci, katıldığı Dünya Ekonomik Formu etkinliğinde, Bitcoin yarıya indirildiğinde 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025'in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacağını söyledi.

Scaramucci, nisan ayı yarılanma gününde Bitcoin’in fiyatı kaç olursa olsun bunun dört katı gelecek 18 ay içinde bu seviyeye gelebileceğini gösteriyor.

Bitcoin'in fiyatı spot Bitcoin ETF'lerinin ABD borsalarında işlem yapma onayı almasıyla geçen hafta 49 bin doların üzerine çıktı ancak o seviyede kalıcılık sağlayamadı 42 bin dolara geriledi.

Bitcoin bugün 12.25’te ​43.095 dolar seviyesinde işlem gördü.