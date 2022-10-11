12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türk vatandaşları Schengen vizesi alırken zorluk yaşıyordu. Avrupa Konseyi'nde flaş bir karar çıktı

Türk vatandaşları Schengen vizesi alırken zorluk yaşıyordu. Avrupa Konseyi'nde flaş bir karar çıktı

Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşı karşıya kaldığı sorunlar, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel kurulu'nda görüşüldü.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 22:46
Takip Et

Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarı AKPM'de oy çokluğuyla kabul edildi

Türk vatandaşları Schengen vizesi alırken zorluk yaşıyordu. Avrupa Konseyi'nde flaş bir karar çıktı
+
Aa
-

Meclisin Türk Grubu, yaşanan sorunları ve çözümlerini içeren bir rapor hazırladı. Vize alımlarında, yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Raporda, Schengen Bilgi Sistemi'nin Schengen alanına dahil kimi ülkeler tarafından keyfi biçimde kullanıldığı anlatıldı.

"İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN BİR YÖNE EVRİLDİ"

Schengen vize başvurularına yanıtların keyfi olarak verildiğini söyleyen AKPM Türk Grubu üyesi Ziya Altunyaldız, "Hem AB muktesebatına uygun olmayan hem AB ile birlikte tüm üyelerin taraf olduğu AB insan hakları sözleşmesinde teminat altına alan temel insan haklarını ihlal eden bir yöne doğru evrildi Schengen vizesi uygulamaları" dedi.

2022 YILINDA SCHENGEN VİZESİ İÇİN KONSOLOSLUKLARA ÖDENEN BAŞVURU ÜCRETLERİ

Raporda Türk tarafının çözüm önerileri de yer aldığını belirten Altunyaldız, "Tüm ülkelerde yeknesak bir uygulamanın ortaya çıkması için denetim ve izleme mekanizmasının ortaya çıkarılması, yapılacak müracaatlarda ortaya konan ret gerekçelerinin mutlaka tarafa bildirilmesi ve yargı denetimine mutlaka ret kararlarının açılması lazım" değerlendirmesinde bulundu.


2019-2020-2021 SCHENGEN VİZE BAŞVURU SAYILARI

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporu bugün görüşerek Schengen sisteminde reform çağrısı yapan tasarıyı oy çokluğuyla kabul etti. Türk Grubunun beklentisi Meclis'ten tavsiye kararı çıkması yönündeydi. (NTV)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
1
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu
﻿Motorine bir zam daha geldi
2
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
4
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Moderatör müdahale etmek zorunda kaldı! Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında tansiyon yükseldi
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
5
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
6
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Cumhur İttifakı'na yeniden hesap yaptıracak sonuçlar. Saray'da acil durum ilan ettiren anket
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
7
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
﻿Muhabir ‘evdeki yabancı’ iddalarını sordu; Bakan Soylu, çenesini okşayıp 'canım benim' dedi
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿Alkollü sürücü İstanbul bölge hakemlerinin aracına çarptı 3 hakem yaralı
﻿NASA’nın DART misyonu hedefine ulaştı
﻿NASA’nın DART misyonu hedefine ulaştı
﻿NASA’nın DART misyonu hedefine ulaştı
﻿Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 145 kişinin etkilendiği zehirlenme vakalarının sebebi açıklanamadı
﻿Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 145 kişinin etkilendiği zehirlenme vakalarının sebebi açıklanamadı
﻿Bolu’da 1 kişinin öldüğü, 145 kişinin etkilendiği zehirlenme vakalarının sebebi açıklanamadı
﻿Göçmenlerin adres bilgileri hakkından Göç İdaresi Başkanlığından kritik açıklama
﻿Göçmenlerin adres bilgileri hakkından Göç İdaresi Başkanlığından kritik açıklama
﻿Göçmenlerin adres bilgileri hakkından Göç İdaresi Başkanlığından kritik açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.