Sebastian Szymanski'ye Çizme'den kanca!

Avruoa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'ye iyi bir haber gedli. Kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı.

SEBASTIAN SZYMANSKI'Yİ ATALANTA TAKİP EDİYOR



Calciomercato'nun aktardığı habere göre; Atalanta teknik heyeti, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Szymanski'yi gündemine aldı. Haberde, İtalyan ekibinin ofansif orta saha pozisyonu için düşündüğü Szymanski'nin performansını yakından takip ettiği ifade edildi.

