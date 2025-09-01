Sebastian Szymanski'ye Çizme'den kanca!

Kaynak: Haber Merkezi
Sebastian Szymanski'ye Çizme'den kanca!

Fenerbahçe'de Marco Asensio transferinin ardından iyice gözden düşen Sebastian Szymanski için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A'nın iddialı ekibi Atalanta'nın, Polonyalı oyuncuyu gündemine aldığı öne sürüldü.

Avruoa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'ye iyi bir haber gedli. Kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski'ye İtalya'dan talip çıktı.

b.jpeg

SEBASTIAN SZYMANSKI'Yİ ATALANTA TAKİP EDİYOR

Calciomercato'nun aktardığı habere göre; Atalanta teknik heyeti, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Szymanski'yi gündemine aldı. Haberde, İtalyan ekibinin ofansif orta saha pozisyonu için düşündüğü Szymanski'nin performansını yakından takip ettiği ifade edildi.

