Hatay Valiliği'nden su açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, Hatay genelinde deprem sebebiyle meydana gelen şebeke arızalarının ekipler tarafından yoğun çalışmalar sonucu giderildiği belirtildi.

CEZAİ İŞLEM AÇIKLAMASI

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur.

Sosyal Medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.