'Dünden beri su içmedim kızıma su kalsın diye' Hataylı annenin su feryadını duyun

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da içme suyu sıkıntısı yaşanıyor.



Sosyal medyada olay geniş yankı bulurken durumun vahametini bir anne özetledi.



"KIZIMA KALSIN DİYE SU İÇMİYORUM"

Twitter'da Gülay Mubarek Habib, içecek su bulamadıklarını söyleyerek, "Hiçbir gündeminiz beni ilgilendirmiyor. Dünden beri su içmedim kızıma su kalsın diye, iki şişeyi saklayıp azar azar içiriyorum. İnşallah şişeler bitmeden yardım gelir. Birileri Hatay'da su olmadığını duyabilir mi artık?" paylaşımı yaptı.







BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, “İlimizde Sağlık Bakanlığı ve HATSU tarafından şehir şebekesi suyunun tahliller sonuçlanıncaya kadar içilmemesi önerildi. Acil içme suyu problemi ne yazık ki artarak sürmektedir. Paydaşlarla iletişime geçilmiş ve problemin çözümü için girişimlerimiz devam etmektedir” denilerek "#hataydasuyok" etiketine yer verildi.



Belediyenin mesajlarında şu ifadeler kullanıldı:

Hatay genelinde yaklaşık 600 kuyu ve 2 içme suyu arıtma tesisi (Karaçay ve Yayladağı) ile Harbiye, Beşikligöl, Hidirbey, Akçay Eğricek, Bükünsuyu, Pinarbaşi, Arabingölü, Avcılar, Haymaseki kaynağından içme suyu temini sağlanmaktadır.



Tüm sular klorlanarak şebekeye verilmekte olup analizleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.



Herhangi bir olumsuz sonuç çıkması halinde HATSU’ya bildirilmekte ve kaynak kapatılmaktadır. (Arabın gölü analiz sonucu olumsuz çıktığı için uyarılmış yapılmış olup şu anda bu kaynak yeni tahlil sonucu çıkıncaya kadar kullanılmamaktadır.)



Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde enkazdan kaynaklı su verilemeyen bölgelerde sokak çeşmeleri ile de vatandaşa kullanma suyu ulaştırılmaktadır.



Hatay’ın özellikle Defne ve Antakya ilçelerinde şişe olarak ambalajlanmış içme suyuna ulaşım konusunda Belediyemize hemşehrilerimizden yoğun talep olmaktadır.



Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay’daki su sorununu çözmek için İSKİ ekiplerinin aralıksız çalıştığını açıkladı.







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