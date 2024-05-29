Seçil Erzan davasında flaş Fatih Terim gelişmesi

Yüksek kar vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbol camiasının tanınmış simalarının da yer aldığı 28 kişiyi, yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Davada Fatih Terim mağdur sıfatını alırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birleştirme talepli iddianame hazırlandı.

"BAHSEDİLEN FON İLE İLGİM YOKTUR’’

Müşteki Fatih Terim’in ifadesine yer verilen iddianamede, Terim’in uzun yıllardır teknik direktörlük yaptığını ve son bir yıldır dinlendiğini, Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmış olduğunu ve 11 yıldır söz konusu bankanın müşterisi olduğundan bahsettiği ifadeler yer aldı.

Terim, ifadesinin devamında hiçbir zaman söz konusu bankanın Florya ve Levent şubelerine gitmediğini, paraya ihtiyacı olduğunda yakınlarımdan ve aile dostlarımdan istediğini ve onların gidip gerektiğinde bankadan parayı çekip bana getirdiğini öne sürdü. Bir takım belgelere imza atmam gerektiğinde ise zaman zaman Seçil Erzan’ın yanına gelip Florya’daki tesislerde imzasını aldığını belirten Fatih Terim, Erzan’ın bazen evine kadar gelip imza aldığını söyledi.

Bahsedilen fon ile yakından, uzaktan bir ilgisi olmadığını öne süren Terim, bu fon için kimsenin kendisinden bu zamana kadar herhangi bir para istemediğini ve fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermediğinin altını çizdi.

Fatih Terim ifadesinin devamında şunları söyledi:

“6 Nisan’da hesabımda ne olup bittiğini öğrenmek için bankada çalışan Rüya Hanım ile mesajlaştım. Seçil Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve bankadaki tüm paramın eşim Fulya Terim’in başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim ama 3 milyon dolar hala gönderilmedi.

Bu paramı bana hala vermedikleri için Rüya Hanım’dan şikayetçiyim. Bunun gibi çok fazla aleyhime bankacılık işlemi yapıldığını fakat iyi niyetimin suistimal edildiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar özellikle bankacılık işlemlerimi yürüten Seçil Erzan, Rüya Hanım ve işlemlerimde usulsüzlük yapan banka çalışanlarından şikayetçiyim."

TERIM’İN 2 KALEM ALACAĞI OLMASINA RAĞMEN 1 KALEM DAHA EKLENMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan’ın, Fatih Terim’in uzun yıllardır küçük büyük meblağlar içeren tüm bankacılık işlemlerini yönettiği belirtildi.

Müşteki Fatih Terim’in banka hesap hareketlerine ilişkin 6 Nisan 2023’de idari izinli olan şüpheli Seçil Erzan’ın yerine bakmakla görevli banka yetkilisi şüpheli Rüya Sağır ile görüşme yaparak bilgi talebinde bulunduğu yer aldı.

Devamında ise şüpheli Rüya Sağır’ın, müştekinin bankada bulunan hesaplarıyla ilgili oluşturulan Excel tablosunda 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira (TL mevduat) olacak şekilde iki kalem alacağın yer almasına rağmen bu tabloya banka uhdesinde bulunmayan ‘e-saklama o/n 3.000.000 USD’ şeklinde bir kalem alacağı daha eklendiği yer aldı.

HESAP HAREKETLERİNDE YER ALMAMASINA RAĞMEN ELLE EKLEME YAPILDI

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Rüya Sağır’ın alınan ifadesinden özetle, müşteki Terim’e bilgi vermeden önce Seçil Erzan ile iletişime geçerek Erzan’ın söylemesi üzerine tabloya 3 milyon dolar daha eklediğini kabul ettiği, Erzan’ın ifadesinden özetle ise müşteki Terim’in uzun yıllardır finans danışmanı şeklinde hareket ettiğini ve elden 300 dolar aldığını içeren ikrarı ile şüphelilerin müştekinin hesap hareketlerinde yer almamasına rağmen elle ekleme yaparak müştekiye yolladıkları görsele ilişkin müşteki tarafından sunulan dökümler birlikte dikkate alındığında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle müşteki Fatih Terim’i dolandırdıkları aktarıldı.

Hazırlanan birleştirme talepli iddianame kabul edilirse Fatih Terim ile birlikte mağdur sayısı da 28’den 29’a çıkmış olacak.