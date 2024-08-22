Seçil Erzan’dan mahkemeye Fatih Terim başvurusu! İfadeye şoke eden tepki

Seçil Erzan, yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu söyleyerek, aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Bodrum Adliyesi'nde ifade verdi. Erzan'ın avukatı, Terim'in ifadesine karşı mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Erzan'ın avukatı tarafından İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, kendilerinin duruşmaya katılmaları ve Terim'e soru sorulabilmesi engellenecek şekilde kapalı bir duruşma yapıldığı belirtildi. Dilekçede, savunma haklarının kısıtlandığı ve Terim'in ifadesinin açık duruşmada alınması talep edildi.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ

Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı’nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Seçil Erzan davasında ilk kez ifade verdi. Terim, bankanın kendisini hep özel bir müşteri olarak kabul ettiğini ve sanık Erzan’la 2016 veya 2017 yılında tanıştığını söyledi. Erzan’ın bankadaki hesaplarıyla özel olarak ilgilendiğini belirten Terim, Erzan'ın her tavsiyesini bankanın görüşü olarak gördüğünü ifade etti.

Terim, Erzan’ın “Hocam bankada şu kadar paranız var, bu ay bu paraya dokunmadınız, heba olmasın, değerlendirelim.” gibi sözleri üzerine, kötü bir amaç aramadığını ve kendisine güvendiğini belirtti. 7 Nisan 2023’te Emre Belözoğlu ve Arda Turan bu konuda eşiyle temasa geçene kadar olanlardan haberi olmadığını söyleyen Terim, maddi ve manevi zararları olduğunu anlattı.

Terim, olayın ortaya çıkmasıyla bankadan hesaplarını incelemesini istediğini ve bankanın kendisine, hesabında 3 milyon dolar civarında para olması gerektiği yönünde bilgi verdiğini, ancak daha sonra böyle bir para olmadığını bildirdiğini söyledi. Terim, “Bankayla ilişkim uzun yıllara dayandığı için hesaplarımda oluşan zararımın tam tutarını henüz bilmiyoruz, bu hususta açmış olduğumuz davalar da mevcuttur.” dedi.

1,5 yıldır konuşmadan bugünü beklediğini belirten Terim, “Gerçeklerin yenemeyeceği yalan, tuzak, karalama yoktur.” ifadesini kullandı. Ünlü teknik adam, “Bu olay yaşandıktan sonra, çağırılmadan kendim gidip adliyede savcılığa ifademi vermiştim. Konuşmam gereken zamanda da bugün geldim mahkemeye konuşuyorum.

Soruları, bugün gerçek hakim ve gerçek savcı huzurunda cevaplıyorum. Bunun öncesinde, bu konuyla ilgili olarak herhangi bir gazeteye, muhabire veya sosyal medyaya herhangi bir açıklama yapmadım. Hiçbir yere konuşmadım. Konuşmadan bugünü beklemek benim için çok zordu, ama hukuka ve yargıya olan güvenim ve saygım beni buna mecbur etti. 50 senedir kamuoyunun gözü önünde yaşıyorum, kamuoyunun da benden açıklama beklediğinin farkındayım. Bundan sonraki süreçte gerekli bilgilendirme yapılacaktır.” diye konuştu.