Seçil Erzan mahkemeye özel mektup yazdı. Mektupta herkesin bombasını patlattı

Yüksek kar vaadiyle aralarında futbol dünyasının ünlü isimlerinin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan mahkeme başkanına mektup yazdı.



Erzan, kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini, kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar bir mağduriyetinin bulunduğunu ifade ederken, mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talebinde bulundu.



AYHAN AKMAN'A DA DEĞİNDİ

Erzan mektubunda, "Ayhan Akman, Zekeriyaköy'deki inşaat projesine benden almak istediği faizler ile başlamak istiyordu” açıklamasında bulundu.



ARDA TURAN HAKKINDA KONUŞTU

Arda Turan hakkında da yazan Erzan, Turan'ın anaparasının neredeyse tamamını aldığı halde bir o kadar daha hemen istediğini ifade ederken, Arda'nın acele ettiğini ve bunun için baskı yaptığını aynı zaman da kendisinin de telaşlandığını aktardı.



"İPOTEK TEMİNATI İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNİ BELİRTMİŞTİR"

Erzan, "Semih Kaya, beni kamptan arayıp. Burak Yılmaz'ın kendisine 'Futbolu neden bıraktığını anladım' dediğini, kazandığı yüksek gelirin Seçil Erzan'dan olduğunu, Burak Yılmaz'ın da bana ödeme yapmak istediğini ama güvenemediğini, ipotek teminatı istediğini söylediğini belirtmiştir” diye konuştu.



"HER TÜRLÜ HARCAMAYI RAHATLIKLA YAPIYOR"

Erzan, "Hüseyin Eligül ev, araba, Erkan Engene villa, yeni araçlar, Mojtaba Haghani yeni arabalar, Çetin Özcan yeni araç almış. Atilla Baltaş yeni iş kurmuş. Metin Taş yeni araç almış. Herkes her türlü harcamayı rahatlıkla yapıyor" şeklinde konuştu.



Sanık Erzan hakkında 90 yıldan 295 yıla kadar hapsi talep edilirken, Sanıklar; Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.