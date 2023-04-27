Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu

Milletvekili adayı gösterildiği Osmaniye'de konuşurken seçim aracında AFAD kolilerinin görüntülenen Bakan Derya Yanık "Görüntülerden ben de rahatsız oldum. Arkadaşlarımız adına özür dilerim" dedi.

Seçim aracında AFAD kolileri görüntülenmişti. AKP'li Bakan Yanık kendini savundu

AKP’nin Osmaniye’den milletvekili adayı gösterilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın propaganda aracında AFAD kolilerinin görüntülenmiş, bu durum da sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Bakan Derya Yanık konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

"ÖZÜR DİLERİM"

NTV canlı yayınında Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtlayan Yanık, yaşanan durum nedeniyle özür diledi.

Yanık açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Muhalefetin eleştirmesi yorumları bizim için bir anlam ifade etmiyor. Bir açıklama yaptık. Bu açıklamayı milletimize borcumuz var. Muhalefet, bize kamu kaynaklarını kullanma ya da yandaşlara menfaat temin etme noktasında ders verecek sıralamaya girebilecek bir durumda değil. Seçim kampanyası yürüten herkes bilir. İl başkalıkları, seçim koordinasyon merkezleri adaylar adına araçlar giydirirler, propaganda çalışmaları yaparlar. O bahsi geçen araç da bunlardan bir tanesi. Ben ne gördüm ne de aracı kullandık. Önümüzdeki süreç de kullanacağız.

“GÖRÜNTÜLERDEN BEN DE RAHATSIZ OLDUM”

Sanki biz talimatlandırmışız ve böyle bir kampanya yürütüyormuşuz gibi bir algı oluşturuluyor. Bu kesinlikle doğru değil. Kamu kaynaklarını kullanacak olsam 5 tane AFAD kolisiyle yapmam bunu. Ben kendi makam araçlarımı bıraktım. Sivil araçla geziyorum. Arkadaşlar deprem bölgesi olduğu için yardım refleksiyle oldu. Bir art niyet ve kasıt yok. Bu anlamda da kamuoyundan arkadaşlarımız adına özür dilerim. Bunun olmaması gerekirdi. Görüntülerden ben de rahatsız oldum."

NE OLMUŞTU?

Bakan Yanık'ın sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüleri için dün de kendini Twitter'da böyle savunmuştu:

"Sosyal medyada dün akşam itibarıyla paylaşıma sokulmasıyla haberdar olduğum görüntülerdeki durum bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir. Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnedsizdir.

Görüntülerin tarafımıza ulaşmasının hemen ardından konu araştırılmış ve AFAD’dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla AFAD’dan alınan kolilerin araçla taşındığı bilgisi alınmıştır. Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür."

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