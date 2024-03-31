Seçim bitmeden kazandığını ilan etti

Kaynak: İHA
Seçim bitmeden kazandığını ilan etti
Yerel seçimde oy kullanma işlemleri devam ederken çarpıcı bir gelişme yaşandı. Elazığ’da bir muhtar adayı daha seçim bitmeden kazandığını ilan etti.

Yerel seçim için sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, oylarını kullanmaya başladı. Şehir merkezinde 43 mahallesi bulunan Elazığ’da İcadiye Mahalle muhtarı ve muhtar adayı İrfan Gözvur tek başına yeniden mahallesinin muhtar adayı oldu.

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Karşısına rakip çıkmayan Gözvur, sandıklardaki oyların sayımına geçilmeden yeniden muhtarlığını ilan etti.

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SEÇİM BİTMEDEN GALİBİYETİNİ İLAN ETTİ

Seçimlerin sabah saat 07.00 itibariyle başladığını belirten İcadiye Mahallesi muhtar ve muhtar adayı İrfan Gözvur, ''Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Muhtarlık seçimi için adaylığımı daha önceden bildirmiştim ve şu anda mevcut muhtarım. Köylerde adayı olmayan merkezde tek aday olan yer benim mahallemdir. Elazığ’da 43 mahalle içerisinde tek aday olmam gurur veriyor. Rabbim bize bunun mükafatını verdi. Herkes ektiğini biçer derler ya bizde onu biçtik. Diğer mahallelerde aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Kazasız bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını diliyorum. Seçimler sabah saat 07.00’da başladı akşam 16.00’da bitecek. Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim. Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim” dedi.

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