CHP'den Bursa için çağrı. 'Müşahit olarak görev yapmaya davet ediyoruz'

31 Mart yerel seçimlerinde yapılan anket çalışmalarına göre 2004 yılından beri AKP'de bulunan Bursa’nın CHP'ye geçme ihtimali var.

CHP Bursa’da oy kullanacak seçmenlere müşahitlik çağrısı yaptı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Gülümsemeye çok az kaldı" ifadelerini kullanarak seçmenleri oy kullandığı sandıklara çağırdı.

“SAAT 16.30'DAN İTİBAREN MÜŞAHİT OLARAK GÖREV YAPMAYA DAVET EDİYORUZ”

Yeşiltaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli Bursalılar, Gülümsemeye çok az kaldı. Sizleri sandık görevlilerimize destek amacıyla oy kullandığınız sandıkta saat 16.30'dan itibaren müşahit olarak görev yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Bursa İl Başkanı, oylama esnasında şehirde tutanakların oylar sayılmadan önce imzalatılmaya çalışıldığını ifade ederek bazı sandık kurulu başkanlarına tepki göstermişti.

"BAZI SANDIK KURULU BAŞKANLARI BOŞ TUTANAKLARI SANDIK GÖREVLİLERİNE İMZALATMAYA ÇALIŞIYOR”

Boş tutanakların imzalatılmaya çalışıldığına dair sandık görevlilerinden bilgiler aldıklarını hatırlatan Yeşiltaş, "Bazı sandık kurulu başkanları boş tutanakları sandık görevlilerine imzalatmaya çalışıyor. Sandık kurulu görevlilerimiz ve müşahitlerimiz bu usulsüzlükle ilgili erken imza vermeyip, itirazda bulunarak tutanak tutuyor" demişti.

“Okul sorumlularımız ve sandık görevlilerimiz bu konuda eğitimli oldukları için boş tutanakları imzalamıyor” diyen Yeşiltaş, “Ancak diğer partilerin sandık görevlilerinin imzaladığının bilgilerini alıyoruz. Okul sorumlularımız ve avukatlarımız itirazlarını yaptı" ifadelerini kullandı.

ANKETLER BURSA İÇİN NE DİYORDU?

2004 tarihinden bu yana AKP'nin yönetiminde olan Bursa'daki son anketlerde CHP'nin öne geçtiği iddiası yer almıştı. Aksoy Araştırma'nın yaptığı anketine göre, CHP’nin kazanmayı en çok istediği illerden bir olarak öne çıkan Bursa'daki adayı Mustafa Bozbey'in yüzde 48,8 oranında oy alması bekleniyor. Yapılan Ankette, mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li (Cumhur İttifakı) Alinur Aktaş'ın oy oranı yüzde 39,5 olarak hesaplandı.