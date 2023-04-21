Seçim öncesi devletin arsaları kapanın elinde kaldı

Cumhurbaşkanı kararıyla devletin taşınmazları seçim öncesi teker teker satıldı. İşte o arsalar inşaat şirketlerince kapış kapış satın alındı.

Seçim öncesi devletin arsaları kapanın elinde kaldı

Seçime sayılı günler kala devletin arazileri teker teker elden çıkarılıyor. O kamu arazileri de hep inşaat şirketlerine gidiyor. Yine öyle oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları ile birlikte Adana Karataş’taki 39 bin 781 metrekarelik taşınmazın 247 milyon liraya Barajpark İnşaat, Ankara Yenimahalle’deki 12 bin 977 metrekarelik taşınmazın 46.5 milyon liraya Betapark İnşaat, İstanbul Büyükçekmece’deki 8 bin 801 metrekarelik taşınmazın 36.5 milyon liraya Kırımoğlu Mühendislik, İzmir Çiğli’deki 15 bin 548 metrekarelik taşınmazın 250 milyon liraya Metropol Un’a satıldı.

Yine Muğla Bodrum’daki 5 bin 940 metrekarelik taşınmazın 121.5 milyon liraya Gülmar Gıda ve Muş Merkez’deki 12 bin 563 metrekarelik taşınmazın 20.4 milyon liraya Nihat Bala’ya satılmasına onay verildi. Ankara Çayyolu’ndaki bir taşınmazın imar değişikliği de onaylandı. Ayrıca Özelleştirme İdaresi, İstanbul Sarıyer’deki 1680 metrekarelik taşınmazı 13.8 milyon lira bedelle Bilkar İskele Metal İnşaat’a sattı.

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