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Özelleştirme borçları Türk lirasına çevrilerek 6 eşit taksite bölündü

Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinin sahibi Çelikler Holding'in özelleştirme borçlarının dolar kurundan Türk lirasına çevrilerek 6 eşit taksite bölündüğünü açıklayan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Güncel kurla kamu zararı 2 milyar 783 milyon TL" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 11:01
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Çelikler Holding'in özelleştirme borçları Türk lirasına çevrilerek 6 eşit taksite bölündü

Özelleştirme borçları Türk lirasına çevrilerek 6 eşit taksite bölündü
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CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinin devlete olan özelleştirme borçları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AKP'nin özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri ve termik santrallerin borçlarını dolardan TL'ye çevirerek yandaş şirketlere büyük bir kıyak yaptığını tespit ettiklerini belirten Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Özelleştirilen Orhaneli ve Tunçbilek termik santrallerinin sahibi Çelikler Holding. Bu şirketle yapılan ek sözleşmeye göre şirketin özelleştirme borçları dolardan TL'ye çevriliyor ve 6 eşit taksite bölünüyor. Taksitlendirmeye esas ana para borcu 312 milyon 600 bin dolar.

Ana sözleşmeye göre bu borç dolar olarak ödense devletin kasasına girecek tutar 378 milyon dolar. Ancak borç TL'ye çevrilip 6 taksite bölündüğünde devletin kasasına giren toplam tutar 1 milyar 342 milyon TL. Yani o yıllar itibariyle dolar karşılığı 228 milyon dolar. Fark 149 milyon dolar. Güncel kurla kamu zararı 2 milyar 783 milyon TL."

Yavuzyılmaz, "Vatandaş elektrik faturalarını ödeyemiyor. Faturalara zam üstüne zam geliyor, AK Parti ise yandaş şirketleri kollamaya devam ediyor. AK Parti tarzı yapılan yap, işlet, devret modeli projelerde dolar ve Euro bazlı garanti ödemeleri yandaş şirketlere tıkır tıkır yapılırken aynı şirketlerin devlete olan dolar borçları TL'ye çevriliyor. Bu nedenle de vatandaşımız fakirleşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Vatandaş
20.12.2022 11:47
Döviz garantili tüm devlet anlaşmalar Türk lirasına dönmeli  
 
misafir
20.12.2022 11:39
Devlet fabrika mı açar, fabrika mı işletir diyorlardı. Geldiğimiz nokta elektrik faturaları sudan ucuz.  
 
Adalet
20.12.2022 11:24
Garanti projelere ödeme dolar ile devletin alacağını TL ile. Ne kıyak yönetim. Uçtuğunu sananlar nasılsınız.  
 
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