Mevzular Açık Mikrofon’da Erdal Beşikçioğlu’na uyuşturucu sorusu! Salon buz kesti… Verdiği yanıtın görüntüleri ortaya çıktı

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programına konuk oldu.

Programda katılımcıların sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, hakkında açılan uyuşturucu davasıyla ilgili de konuştu.

“İTİBARIMI ZEDELEMEK İÇİN KUMPAS DAVASI AÇTILAR”

Bir seyircinin "Bir haberde uyuşturucu tedavisi aldığınıza dair bir bilgi var. Bu tedaviyi hala alıyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Beşikçioğlu, "Bana uyuşturucu satma davası açtılar, sonra uyuşturucu kullanmaya çevirdiler" dedi.

Gezi direnişi sonrasında sanatçılara 'itibar zedeleyici' davalar açıldığını belirten Beşikçioğlu, kendisine açılan davanın da bir kumpas davası olduğunu ifade etti.

“ANNEM 6 AYDA KAHRINDAN GİTTİ”

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Beşikçioğlu, davanın Gezi'ye katıldığı için açıldığını belirtti. Beşikçioğlu, " Annem 6 ayda kahrından gitti. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı" dedi.

Beşikçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Onun tarihi gezi eylemlerinden hemen sonra olan bir tarih. Ve o tarihte birçok sanatçıya da böyle kendi içersinde tuhaf, garip haysiyet düşürücü işler yapıldı. Bu da onlardan bir tanesiydi.

Uyuşturucu kullanma davası değildi aslında. Uyuşturucu satma davasıydı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?

Tapelerde satıcılıkla ilgili hiçbir şey bulamayınca ister istemez itibarı düşürücü bu hallere giriştiler.

“FETÖ’NÜN BİR GÖLGESİYDİ, SİNDİRMEK İÇİN YAPTILAR”

O fatura benim için Gezi'nin faturasıydı. Ama o kadar kolay olmadı o iş. Benim çok onurlu bir ailem var. Annem kahrından gitti.

O hikaye tamamen kumpas bir hikayeydi, FETÖ'nün bir gölgesiydi.Bizi sindirmek için yapılan bir işti. Hiçbir zaman bu olmadı, olmayacak da."