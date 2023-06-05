CHP'de yeni MYK belli oldu. İşte A Takımı'na giren isimler

CHP’nin seçimlerden sonra merakla beklenen A Takımı olarak nitelenen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu.

CHP Parti Sözcüsü olarak Faik Öztrak görevini yürütecek, Genel Sekreter ise Neslihan Hancıoğlu oldu.

Eren Erdem’e ise Sosyal Medya Yönetimi görevi verildi.

Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken MYK üye sayısı 17’den 15’e düştü.

Yeni üyeler şöyle:

"1. GENEL BAŞKAN

PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ



2. AHMET AKIN

YEREL YÖNETİMLER



3. AYLİN YAMAN

SOSYAL POLİTİKALAR



4. AYSU BANKOĞLU

TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER



5. BÜLENT KUŞOĞLU

İDARİ VE MALİ İŞLER



6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ



7. EREN ERDEM

SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ



8. FAİK ÖZTRAK

EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ



9. HASAN EFE UYAR

İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI



10.LALE KARABIYIK

İŞVEREN ÖRGÜTLERİ



11. NESLİHAN HANCIOĞLU

GENEL SEKRETER



12. SEMRA DİNÇER

DOĞA HAKLARI



13. TAHSİN TARHAN

YURTDIŞI ÖRGÜTLENME



14. YUNUS EMRE

BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU



15. ZEYNEL EMRE

HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ"