CHP'de yeni MYK belli oldu. İşte A Takımı'na giren isimler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni MYK üyeleri belli oldu. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak oldu.

CHP'de yeni MYK belli oldu. İşte A Takımı'na giren isimler

CHP’nin seçimlerden sonra merakla beklenen A Takımı olarak nitelenen Merkez Yürütme Kurulu belli oldu.

CHP Parti Sözcüsü olarak Faik Öztrak görevini yürütecek, Genel Sekreter ise Neslihan Hancıoğlu oldu.

Eren Erdem’e ise Sosyal Medya Yönetimi görevi verildi.

Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken MYK üye sayısı 17’den 15’e düştü.

Yeni üyeler şöyle:

"1. GENEL BAŞKAN
PARTİ ÖRGÜTÜ, ÖRGÜT YÖNETİMLERİ

2. AHMET AKIN
YEREL YÖNETİMLER

3. AYLİN YAMAN
SOSYAL POLİTİKALAR

4. AYSU BANKOĞLU
TANITIM VE HALKLA İLİŞKİLER

5. BÜLENT KUŞOĞLU
İDARİ VE MALİ İŞLER

6. DEVRİM BARIŞ ÇELİK
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

7. EREN ERDEM
SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ

8. FAİK ÖZTRAK
EKONOMİ POLİTİKALARI -PARTİ SÖZCÜSÜ

9. HASAN EFE UYAR
İŞÇİ SENDİKALARI, STK VE MESLEK KURULUŞLARI

10.LALE KARABIYIK
İŞVEREN ÖRGÜTLERİ

11. NESLİHAN HANCIOĞLU
GENEL SEKRETER

12. SEMRA DİNÇER
DOĞA HAKLARI

13. TAHSİN TARHAN
YURTDIŞI ÖRGÜTLENME

14. YUNUS EMRE
BİLİM- YÖNETİM VE KÜLTÜR PLATFORMU

15. ZEYNEL EMRE
HUKUK VE SEÇİM İŞLERİ"

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