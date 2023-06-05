Seçim sonrası Bingöl'de ekmeğe zam

Bingöl’de ekmeğe zam.1 Haziran tarihinde 6 TL’den satılan pide ekmeği 7 TL’ye yükseldi.

Seçim sonrası Bingöl'de ekmeğe zam

Bingöl’de 1 Haziran’da 6 TL’den satılan pide ekmeği yüzde 25’lik zam ile 8 TL’ye yükseltildi. Gelen tepkiler üzerine Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Genç İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından oluşturulan Ekmek Rayici Belirleme Komisyonu, ekmek satış fiyatını 7 TL olarak güncelledi.

Komisyon toplantısında alınan kararla, 340 gram pide ekmeği 6 TL’den 7 TL’ye, 200 gram somun ekmek ise 3.75’ten 4 TL’ye yükseltildi.

istanbul-da-ekmege-zam-geliyor-1104230-5.jpg

Öne Çıkanlar
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
AKP’nin manevi danışmanları kul hakkına girdiğinin farkında mı?
Son Haberler
Anne karnında kalbi duran bebek yeniden yaşama döndü Sağlık
Anne karnında kalbi duran bebek yeniden yaşama döndü
Emekli ve memur zamları şimdiden belli oldu. TÜİK'e göre enflasyon 1 bile değil binde 4 Ekonomi
Emekli ve memur zamları şimdiden belli oldu. TÜİK'e göre enflasyon 1 bile değil binde 4
Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı Güncel
Düğünde beton balkon çöktü: 9 yaralı
Sele kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu Güncel
Sele kapılan otomobildeki 2 kişi kayboldu
Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi Magazin
Pınar Deniz estetik iddialarına videolu yanıt verdi
Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı Sağlık
Sıcak havanın kadınlara büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı