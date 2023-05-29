Seçim sonrası Dolar, Euro ve Altın uçtu. Herkesin gözü piyasalara çevrildi

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi sona erdi. Gelen son sonuçlara göre AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14’le seçimi kazandı.

Seçim sonrası gözler piyasalara çevrildi. Sandıkların sayımına başlandığında saat 19:30'da dolar 19.96'dan işlem görüyordu.

Sabah saatlerinde piyasaların açılması ile birlikte ise dolar 20.04'ten işlem görmeye başladı.

Kapalıçarşı'da ve döviz bürolarında dolar yükselişini sürdürüyor.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görürken, cuma günü 667 baz puana kadar geri çekildi.

Türk Lirası, Dolar karşısında seçimlerin ilk turu öncesine göre yüzde 2,1 değer kaybederken, depremden bugüne yüzde 5,9, yılbaşından bugüne ise yüzde 6,4 kayıp yaşadı.

TL’nin son dönemdeki yataya yakın seyrine rağmen son 5 yıllık kayıp ise yüzde 80 seviyesine geldi.

Analistler ise dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını belirtti.

REMZİ ÖZDEMİR: BUGÜNE KADARKİ TÜRKİYE'Yİ UNUTUN

Yeniçağ Yazarı ve Ekonomist Remzi Özdemir dün Yeniçağ'a yaptığı açıklamada, “Yarın sabah itibarıyla bambaşka bir Türkiye bulacağız. Bugüne kadarki Türkiye'yi unutun. Haftanın ilk günü itibarıyla yeni bir Türkiye'nin başlangıcı olacak.” ifadeleriyle ekonomide uzun bir durgunluk döneminin başlayacağını ifade etmişti.

REKORA ULAŞMIŞTI

Dolar/TL, geçtiğimiz z hafta pazartesi günü ( 22 Mayıs Pazartesi ) tarihinde ilk kez 20 TL'nin üzerini görmüştü. Euro/TL ise rekor seviyesini, yine 22 Mayıs pazartesi günü 22,2751

TL'ye taşımıştı.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Haftanın ilk işlem gününde Dolar 20 TL'den, Euro 21,49 TL'den, Sterlin 24,96 TL'den, Japon Yeni ise 14,29 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü Dolar 19,99 TL'den, Euro 21,46 TL'den, Sterlin 24,88 TL'den, Japon Yeni ise 14,29 TL'den işlem görmüştü.

KAPALIÇARŞI'DA DOLAR KAÇ LİRA

Kapalıçarşıya gelince dolarda makas yine açık. Seçim sonrası Kapalıçarşı'da dolar 21.45 liradan, Euro 23 liradan, Gram altın ise 1401 liradan işlem görüyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ

Haftanın ilk işlem gününde Ons altın 1.945 Dolar'dan, Gram altın 1.251 TL'den, Çeyrek altın 2.267 TL'den, Cumhuriyet altın 9.317 TL'den, Gram Gümüş ise 14,94 TL'den fiyatlanıyor.

Cuma günü Ons altın 1.950 Dolar'dan, Gram altın 1.254 TL'den, Çeyrek altın 2.289 TL'den, Cumhuriyet altın 9.400 TL'den, Gram Gümüş ise 14,95 TL'den fiyatlanmıştı.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

KRİPTO PARALAR

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 27 bin 919 Dolar'dan, Ethereum ise 1.897 Dolar'dan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 77,61 Dolar'dan işlem görüyor.