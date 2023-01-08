Ekonomist Şenol Babuşcu bankaların zayıf karnını açıkladı. Seçimden önce baskı artacak

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, seçim tarihi yaklaştıkça bankalar üzerindeki baskının artacağını söyledi.

Babuşçu bankacılık sektöründe bu yıl kârlılık riskinin ön plana çıkacağını dile getirdi.

2022 yılının bankalar açısından kârlı gibi göründüğünü fakat ağır kamu baskısı nedeniyle stresli bir yıl olduğunu hatırlatan Babuşcu'ya göre ekonomi yönetimi bu yıl da rasyonel olmayan ve bankaları daha da zorlayıcı kararlar almaya devam edecek.

Babuşcu, seçim döneminde yoğun kredi kullanımı yönündeki baskılar nedeniyle kullandırılacak kredilerde geri dönüş sıkıntısı olabileceğini, bununla birlikte pandemi döneminde kredilerin sınıflandırılması ile ilgili getirilen uygulamalar sona erdirilirse bankaların pek çok krediyi takipteki kredilere aktarması durumuyla karşılaşacaklarına işaret etti.

BANKALARIN ZAYIF KARNI

Bankacılık sektörünün zayıf yönlerini açıklayan Babuşçu “İlk ve en önemlisi baskıyla alınan düşük faizli, uzun vadeli ve yüksek miktarlı devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) ile yine baskıyla düşük faizli kullandırılan kredilere bağlı faiz oranı riskidir. Ayrıca makroekonomik olarak gelecek belirsizliğinin getirdiği kullandırılan kredilerin geri dönmeme olasılığı bulunuyor. Düşük derecelendirme notları ve buna bağlı yurt dışı fonlama maliyetlerinin yüksek olması da bir zayıf noktadır.” Dedi.