Seçime bir hafta büyükşehir yarışından çekildi. AKP'ye desteğini açıkladı

Ocak Partisi, Malatya’da, Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe adaylarını geri çekti. Konu hakkında basın açıklaması yapan Kadir Canpolat Malatya’da AKP adaylarını destekleme kararı aldıklarını duyurdu.

Türkiye’nin hem içeride hem de dışarıda çeşitli sorunlar ile karşı karşıya olduğunu aktaran Ocak, bu süreçte Erdoğan’ın yanında yer alınması gerektiğine inandıklarını belirtip Yeniden Refah Partisini eleştirdi.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kemal Canpolat konuşmasını şöyle tamamladı: ”Ocak Partisi her daim devletin ve milletin yanında yer alarak mücadelesini sürdürecektir.”