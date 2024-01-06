Seçime kadar piyasalar ne olacak? Dolar, Borsa ve faiz!

İnat ekonomisinden rasyonele geçiş yaptık.

Tabii ki bugün uygulanan modelin yüzde kaçı rasyonel orası tartışılır ama en azından artık dünyanın gülüp geçtiği “faiz enflasyonun sebebi” gibi tezi savunan kalmadı.

Son savunucusunun da kalesi düştü.

Merkez Bankası Eylül 2021 tarihinde başlattığı akılcı olmayan faiz politikasına son verdi.

O dönem 19 olan faizi katlayarak 42.5 seviyesine çekti.

2024 yılına böyle girdik.

Peki ne olacak bu yıl? Tüm yıl değerlendirmesi yapmak sağlıklı olmayacaktır. Yerel seçime kadar ancak sağlıklı bir öngörü olabilir. Yılın kalan bölümünü seçim sonrası değerlendiririz. Şimdilik seçime kadar olana bakalım:

FAİZ:

Önce faize ne olur sorusuna yanıt. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 45 seviyesine kadar çeker ve orada tutar. Ötesi var mı?

Bence yok. Kıyamet kopsa Cumhurbaşkanı izin vermez. Onun için hesaplar 45 faize göre yapılmalı.

Türk lirası mevduat oranının 40’ın altına düşmesi zor. Düşerse para yeniden dövize yönelir. Mevduatı bu seviyede tutarak doları kısmen de olsa baskılamaya çalışacaklar.

BORSA:

Çok sancılı seanslar yatırımcıları bekliyor. Borsanın sorunu para yok. Millet, yabancı gelecek elimizdeki hisseleri kârlı yüksek fiyattan vereceğiz diye dünya kadar kredili pozisyon açtılar. Yabancı gelmedi ve hisselerde maliyet arttı. En ufak olumsuzlukta borsanın sert düşmesinin nedeni kredili pozisyonların kapatılması. Seçime kadar borsa öldürmez ama gün yüzü de göstermez.

DOLAR:

En ilginç gelişme burada olacak. Cetvelle çizmiş gibi yukarı trend devam edecek. Enflasyonun altında yükselen bir dolar var. Bu da TL’yi değerli kılıyor. Bu sorun mu? Biz vatandaşlar için ithal cenneti Türkiye’de yaşayanlar için değil ama bu ülkeye sermaye de gerekiyor. İşte sorun orada başlıyor.

Dolarda bir noktada enflasyon düzeltmesi gelecektir. Yani TL enflasyon kadar değer kaybedecek ama bunu seçimden önce yapmayacaklar. Seçime kadar 33 liranın altında bir kur görme olasılığımız çok yüksek.

KONUT:

Konutta o altın dönem geride kaldı. Uzun yıllar öyle kredi ile alayım, kira öder gibi taksitleri öderim dönemi olmayacak. Konuta erişebilirlik ne kadar kampanya yaparlarsa yapsınlar orta gelir grubu için imkânsıza yakın.