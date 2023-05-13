Seçime saatler kala, Erdoğan'dan İsmailağa cemaati liderine ziyaret

Erdoğan, akşam namazını Ayasofya'da kılarak programını sonlandırdı.

Ancak, seçim yasakları saat 18:00 itibariyle başlamış olmasına rağmen Erdoğan, seçim propagandası yapma yasağını ihlal ederek Ayasofya ziyaretini gerçekleştirdi.

Seçim tarihi boyunca Türkiye'de benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Seçim yasaklarının başlamasından kısa bir süre önce, Erdoğan akşam namazı için Ayasofya'ya gitmek üzereydi. Namaz öncesinde toplanan kalabalık, cami içinde tekbir getirdi. Ancak Erdoğan, seçim çalışmaları sürecinde cami önünde yaptığı açıklamalarla "dini propaganda aracı" olarak kullanmakla eleştirilmişti.

Erdoğan, Ayasofya'ya gitmeden önce İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Efendi'yi ziyaret etti.

Bu ziyarete ilişkin görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.