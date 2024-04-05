Seçimi kaybedince Aktroller birbirine girdi. ‘Sen çok aldın ben az aldım’ kavgası başladı

AKP’nin yerel seçimi kaybetmesi sonrası ‘Aktroll’ olarak bilinen sosyal medya trolleri birbirine girdi. ‘Aktroller arasında yer aldığı bilinen Mert Armağan yaptığı paylaşımda AKP’nin İstanbul teşkilatına sert sözlerle yüklendi. AKP İstanbul Teşkilatı’nın Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar’a sert sözlerle yüklenen Armağan, “Seçim kampanyası neredeydiniz biz Uykusuz Murat Kurum’dan başka bir şey göremedik” şeklinde soru sordu.

Mert Armağan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hangi Ajans İle Kaç Paraya Anlaştın Fatih Coşar Beyy?

Seçim kampanyası neredeydiniz biz Uykusuz Murat Kurum’dan başka bir şey göremedik! Paralar Cebinize mi gitti? Yoksa dostlarınıza mı verdiniz? Kendi kurduğunuz no name hesaplara para mı akıttınız? Soruyorum sadece Pabucumun Medya Başkanı! Seni Cebimden 10 Kere Çıkartırım Adam Olun! Reise kurduğunuz Kumpasın İçinden Geçeceğim!”

Bir başka troll hesap ise Mert Armağan’ın sözlerine tepki göstererek, “Mert, terbiyesizliğin lüzumu yok. Kimin dolmuşuna bindiysen in ondan. İnsanlara iftira etme. Sonra birileri de sana başka sorular sorar cevap veremezsin” ifadelerini kullandı.

Armağan ise buna yanıt olarak, “Bagajım yok bana isteyen istediğini sorsun hepsini cevaplayacağım” dedi.

Mert Armağan’ın söz konusu paylaşımına yanıt verenlerden biri de AKP’nin İstanbul teşkilatında Dijital Medya Koordinatörü olarak görev yapan Ömer Faruk Övenç oldu. Övenç, “Murat Kurum başkanın kampanyasını kimlerin yönettiğini kamuoyu gayet şeffaf şekilde iyi biliyor. Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde kampanya ve iletişimin başına kimi getirdiyse onlar yönetti. Senin derdin seçim öncesi partiyi söğüşleyip para koparamaman olmasın?” ifadelerini kullandı.

ÖMER GÜVENÇ VE MER ARMAĞAN ARASINDA ‘ARABA’ KAVGASI

Yerel seçim sonrası AKP’nin troll hesaplarının arasındaki söz düellosunda bir de ‘Araba kavgası’ yaşandı. AKP’nin troll hesaplarından Mert Armağan’ın AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda Tanıtım ve Medya Başkanı olarak görev yapan Fatih Coşar’ı hayatı boyunca hiç görmediğini belirttği paylaşımı sonrası Ömer Faruk Güvenç ile tartışma yaşadı.

Armağan, sosyal medyadaki söz düellosu sırasında "Ömer Faruk Özgenç, göz göre göre söz konusu ajansın vesayetine nasıl girdiğini sonra yazacağım. Sahada yoksunuz. Her gün ajanstasınız” ifadelerini kullandı.

Coşar ise Armağan’a yanıt olarak, “Oğlum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Neyin şovunu yapıyorsun. Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlara peşkeş çekmediğimiz için birileri sizi üstümüze salıyor” dedi.

Mert Armağan ise kendisini savunmak için şu yanıtı verdi:

“Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yardımlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz sonrasında kendi aracımı aldım ve yine de o çekimleri tamamladım zaten. Konu ben değilim Recep Tayyip Erdoğan. Hem seçim kaybedip hem de bizi mi suçlayacaksınız. Yavuz Hırsız Ev Sahibini mi bastırıyor.”