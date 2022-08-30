Sedat Peker'e bilgi sızdırmakla suçlanan Ünsal Ban Ankara'ya getirildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.
Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.
Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.
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