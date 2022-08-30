30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sedat Peker'e bilgi sızdırmakla suçlanan Ünsal Ban Ankara'ya getirildi

Sedat Peker'e bilgi sızdırmakla suçlanan Ünsal Ban Ankara'ya getirildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi. Ban'ın ismi, Sedat Peker'in iddiaları sonrası gündeme gelmişti.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:05
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 09:09
Takip Et

Sedat Peker'e bilgi sızdırmakla suçlanan eski THK Rektörü Ünsal Ban Ankara'ya getirildi

Sedat Peker'e bilgi sızdırmakla suçlanan Ünsal Ban Ankara'ya getirildi
+
Aa
-

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yolu ile Ankara'ya getirildi.

Ban'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
1
﻿Dünyanın en havalı caddeleri belli oldu: Listede Türkiye’nin bir caddesi de var
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
2
﻿Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
3
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
4
﻿Emekliler kıyameti kopartacak. Akbank emekli maaş promosyon uygulamasına son veriyor
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
5
﻿Ajda Pekkan sahne arkasında dudak dudağa yakalandı. Süperstarı kim öptü
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
6
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
7
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
﻿Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez
﻿Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez
﻿Weghorst hala şikayetçi: Bu bize yetmez
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valerien Ismael kestirip attı: Eve dönerim
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Valencia'dan kırmızı kart açıklaması: Tepki gösterdi
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü personel alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. işçi alacak
﻿İstanbul İstgüven işçi alacak
﻿İstanbul İstgüven işçi alacak
﻿İstanbul İstgüven işçi alacak
﻿Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
﻿Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
﻿Adana'da IŞİD operasyonu: 6 gözaltı kararı
﻿ABD'den Irak açıklaması
﻿ABD'den Irak açıklaması
﻿ABD'den Irak açıklaması
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Antalya´da 2 kız çocuğuna tacizle suçlanan imam tutuklandı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen tekne kurtarıldı
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
﻿Silahlı çatışmaların yaşandığı Irak’ta resmi tatil ilan edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.