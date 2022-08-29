Flaş... Flaş... Yurt dışına kaçarken yakalanan Ünsal Ban gözaltına alındı; AKP’li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşiydi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Sedat Peker'in iddialarda bulunduğu eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı bulunan Ban'ın, deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

SUÇLAMADA SEDAT PEKER DETAYI

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı.

Ünsal Ban'ın, kendi aracını bırakarak başka bir araçla hareket ettiği, kontrol noktalarından kurtulmak için de farklı güzergahları kullandığı belirtildi.

Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulunuyor.

PEKER'İN İDDİALARI SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NA AİT OLAN VİDEOYU SERVİS ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Ayrıca Peker, Zehra Taşkesenlioğlu ve boşanma aşamasında olduğu eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a ait olduğu iddia edilen bir video da paylaşmıştı. Gizli çekilen videoda Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçak olduğu ve “Artık sayenizde kendimde değilim. İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz.” dediği duyuluyor.

Peker videonun Ünsal Ban tarafından gönderildiğini belirterek, “Senin hayatını kurtarmak için bunu mecburen yapıyorum.” notunu düşmüştü.