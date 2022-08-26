AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban olayında son gelişme. 70 milyonluk boşanma tarihi belli oldu

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve AKP milletvekili aday adayı olan eşi Prof. Dr. Ünsal Ban’a açtığı boşanma davasının tarihi belli oldu.

Ban çiftinin boşanma davasının ilk duruşması Ankara-Gölbaşı Adliyesi’nde 15 Eylül’de görülecek.

Dava tarihinin kendisine hem jandarma hem de karakol tarafından tebliğ edildiğini ifade eden Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Ünsal Ban, 7 Eylül’e kadar kendisinin karşı dilekçe yazacağını söyledi.

Zehra Taşkesenlioğlu Ban’la boşanma süreciyle ilgili konuşmadığını ifade eden Ünsal Ban, “Bu kadar hızlı duruşma tarihi verilmesini beklemiyordum” dedi.

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU'NUN ADI SEDAT PEKER'İN TWEETLERİNDE GEÇMİŞTİ

Organize suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve şu an Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Sedat Peker, Twitter'dan yaptığı paylaşımda AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun da adını geçirmişti.

Peker, "Ailem, oğlum ve şirketiyle ilgili kim ne biliyorsa 1 hafta süre; bir tek şey çıkarsa 1 dakika görev yapan şerefsizdir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Peker, "Zehra Taşkesenlioğlu mahkemeye boşanma dilekçesi verince bu dilekçeyi ilk olarak neden sana yolladı? Ve sen rektör Ünsal Ban’ı bir arkadaşı vasıtasıyla kibar yollu olarak neden tehdit ettirdin?" diye sormuştu.

NE OLMUŞTU?

Akademisyen Ünsal Ban, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma dilekçesinde kendisinden 70 milyon lira mani ve maddi tazminat istediğini duyurmasının ardından yapılan haberlere Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosyaya hem gizlilik hem de haberlere erişim ve yayın yasağı getirilmişti.