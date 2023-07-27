Sedat Peker'in gündeme getirdiği hakim Yargıtay’a atandı

Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu, son oturumunda Yargıtay'da boş bulunan 6 üyelik kadrosuna dair gizli oylama yaptı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, oylama sonucunda seçilen isimleri duyurdu. Seçilen isimler arasında yer alan Okan Albayrak ise dikkat çekti.

Sedat Peker çektiği bir videoda Yalıkavak Marina’dan hatırladığımız Mübariz Mansimov’un mallarına “çökülme” öyküsünü anlatmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Barış Terkoğlu “Baba-oğul Ağarları marinasının başına getiren Mansimov’un bileti bir anda kesilmişti. 2020’de FETÖ’den tutuklandı. Bir yılın sonunda serbest bırakıldı. Palmali Holding’in sahibiydi. Hedef alınmasının nedeni olarak Azeri SOCAR ile ihtilafa düşmesini gösterdi. Meğer Mansimov ile SOCAR arasındaki milyonlarca dolarlık davada sıra dışı işler olmuş.” dedi.

Daha Mansimov’un avukatının mahkemeye verdiği dilekçeyi aktaran Terkoğlu yine bahsetti:

“Önceki mahkeme başkanı Ramazan Acar, bu dosya için Ankara’ya çağrılmış, Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz tarafından tehdit edilmiş; ‘Bu dosyada her ne pahasına olursa olsun SOCAR lehine karar vereceksiniz’ diye talimat verilmiştir. Yine mahkemenizin önceki ve mevcut üye hâkimlerinden olan Raşid Dursun, Sinan Topçuoğlu ve Neslihan Sarıgül’e, İstanbul Adalet Komisyon Başkanı Okan Albayrak tarafından SOCAR lehine 3 Mayıs 2023 tarihindeki duruşmada mutlaka karar verilmesi gerektiği talimatı verilmiştir.”

Terkoğlu seçimden 3 gün sonra dilekçenin şöyle olduğunu aktardı:

“31 Mayıs 2023 tarihinde bu dosya için İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Albayrak (tarafından), bizzat mahkeme başkanı Acar ve mahkeme üyeleri makamına çağrılmıştır. Bu çağrıya Acar ile Raşid Dursun icabet etmişlerdir. Bu görüşmede ise duruşmanın ertelenmesinin faturasını mahkeme hâkimlerinin ödeyeceği belirtilmiştir.”

YARGITAY'A ATANDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın bu olaylardaki rolünü sorduğunu söyleyen Terkoğlu, “Dinledikten sonra, yeniden davadaki dilekçeyi açtım. Yazanı yorumsuz aktarayım: “Albayrak, kendi cep telefonundan, başkan Acar ve üye Raşit Dursun’u istediği şekilde karar vermeye yönlendirmek için, defalarca, Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile kendi cep telefonundan görüştürmüştür”. ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun adalet bakanına, Albayrak’ı soruşturmasını önerirken bakanın başında olduğu HSK, aynı saatlerde, Albayrak’ı Yargıtay’a atadığını belirten Terkoğlu “Adalet Bakanlığı, cevabını belki de bu atamayla vermişti!” dedi.