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Erk Acarer haberleri nereden aldığını açıkladı

Sedat Peker'e atfen yaptığı haberlerle tartışma konusu olan ve kaynağı merak edilen Erk Acarer'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 18:10
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Gazeteci Erk Acarer haberleri nereden aldığını açıkladı

Erk Acarer haberleri nereden aldığını açıkladı
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"Emre Olur’un internet üzerinden görüştüğü gazeteciler" denilerek paylaşılan listede Erk Acarer'in bulunmamasına şaşırdığını belirten sosyal medya kullanıcısı ve Acarer arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı. Acarer Peker hakkındaki haberlerinin kaynağını soran Av.Şüheda Denizkaya adlı sosyal medya kullanıcısına dikkat çeken bir yanıt verdi.

"Emre Olur’un internet üzerinden görüştüğü gazeteciler" denilerek yapılan paylaşıma yanıt veren Av.Şüheda Denizkaya adlı hesabın "O listede @eacarer'in olmaması şaşırttı." mesanı üzerine Erk Acerer, "Walla beni de şaşırttı! Ama sizin cenahın bilmediği bir şey var avukat hanım. Ben bilgi saklamıyorum zaten, hemen kamuoyuna emanet ediyorum. Fakat yine de içinize sinmiyorsa ve yabancı diliniz varsa BND’ye, MOSSAD’a, CIA’ye yazın belki onlardan direkt alıyorumdur bilgiyi." ifadelerini kullandı.

Av.Şüheda Denizkaya'ın "Bilgi aldiginiz kaynağı söyleyin o zaman başkalarından duymayalım!" şeklindeki cevabı üzerine Erk Acarer şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci bilgi kaynağını saklı tutabilir ama ben size bir güzellik yapayım. Birkaç merkez sıralayayım. Kah Peker’den, kah Reis’inizin besleyip büyüttüğü IŞİD’cilerden, kah AKP’nin içinden. Bunlar revaçta. Bakın adliyeleri saymadım bile! Başka isteğiniz?

Şimdi işinize bakın, Pelikan sizi kurtarmaz günü geldiğinde. Gazeteci her yerden bilgi alır!" 

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