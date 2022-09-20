20 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur’un avukatı açıkladı. Arnavutluk bu olayı konuşuyor

Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur’un avukatı açıkladı. Arnavutluk bu olayı konuşuyor

Arnavutluk medyası Emre Olur’un avukatı Arben Llangozi’nin iddialarını konuşuyor. İddialara göre, Emre Olur Arnavutluk’tan sığınma talep etti ancak yasal süreç başlatılmadı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:37
Takip Et

Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur’un avukatı Arben Llangozi açıkladı. Arnavutluk bu olayı konuşuyor

Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur’un avukatı açıkladı. Arnavutluk bu olayı konuşuyor
+
Aa
-

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi Arnavutluk'ta da tartışma yarattı.

Dubai'den sınır dışı edilmesinin ardından önce Sırbistan'a sonra da Arnavutluk'a geçen Emre Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk basınına konuşan Olur'un avukatı Arben Llangozi, Emre Olur'un Türkiye'de can güvenliği olmadığını belirterek Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunduğunu ancak Arnavutluk makamlarının yasal prosedürleri işletmediğini söyledi.

Arnavutluk yasalarına göre sığınma talebi sözlü veya yazılı olarak yapılıyor ve tüm yasal kanallar tüketilene kadar süreç devam ediyor. Ancak Arnavutluk medyası, Olur'un havaalanına inmesiyle sınır dışı edilmesi arasında sadece saatler olduğuna dikkat çekerek yasal işlemlerin yapılmadığına dikkat çekiyor.

Arnavutluk medyasında yer alan haberlerde konuyla ilgili olarak Türkiye'nin Arnavutluk'ta yaptığı yatırımlara ve iki ülkenin mali ilişkilerine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Arnavutluk'taki altyapı projelerine milyarlarca dolar yatırdığına dikkat çekilen haberlerde bu yatırımların ilişkilerde bazı zorunluluklar doğurmuş olabileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hak yemez
20.09.2022 16:02
Demek ki Arnavutluk da güçlülerin kanunu geçerli..vay gariban doğrulara  
 
misafir
20.09.2022 15:46
uluslar arası ilişkilerde parayı veren ya da güçlü olan düdüğü çalıyor. hukuk gerisinden geliyor. bakınız amerikanın uyduruk ırak ve afganistan işgallerine.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
1
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye fırtınayı haber verdi
﻿Motorine minicik indirim geldi
2
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Motorine minicik indirim geldi
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
3
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Şahan Gökbakar şort giyenleri hedef alan hocaya öyle bir yanıt verdi ki. Sosyal medyada binlerce beğeni aldı
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
4
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
5
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿MHP’de Thodex depremi sürüyor. Bir istifa daha geldi!
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
6
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Büyük düşüş yaşanmıştı. Borsa için olağanüstü toplantı kararı
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
7
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme. Hastaneden açıklama geldi
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Ebru Gürcan cinayetinde karar belli oldu
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Pendik'te zincirleme trafik kazası. 2 kişi yaralandı
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Batacaktılar Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Tekneden 283 düzensiz göçmen çıktı.
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
﻿Bu telefonlarda tehlike tespit edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.