Sedat Peker’in sağ kolu Emre Olur’un avukatı açıkladı. Arnavutluk bu olayı konuşuyor

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi Arnavutluk'ta da tartışma yarattı.

Dubai'den sınır dışı edilmesinin ardından önce Sırbistan'a sonra da Arnavutluk'a geçen Emre Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk basınına konuşan Olur'un avukatı Arben Llangozi, Emre Olur'un Türkiye'de can güvenliği olmadığını belirterek Arnavutluk'tan sığınma talebinde bulunduğunu ancak Arnavutluk makamlarının yasal prosedürleri işletmediğini söyledi.

Arnavutluk yasalarına göre sığınma talebi sözlü veya yazılı olarak yapılıyor ve tüm yasal kanallar tüketilene kadar süreç devam ediyor. Ancak Arnavutluk medyası, Olur'un havaalanına inmesiyle sınır dışı edilmesi arasında sadece saatler olduğuna dikkat çekerek yasal işlemlerin yapılmadığına dikkat çekiyor.

Arnavutluk medyasında yer alan haberlerde konuyla ilgili olarak Türkiye'nin Arnavutluk'ta yaptığı yatırımlara ve iki ülkenin mali ilişkilerine vurgu yapıldı. Türkiye'nin Arnavutluk'taki altyapı projelerine milyarlarca dolar yatırdığına dikkat çekilen haberlerde bu yatırımların ilişkilerde bazı zorunluluklar doğurmuş olabileceği belirtildi.