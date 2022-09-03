3 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı

Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı

Gazeteci Erk Acarer, Sedat Peker'in yakın zamanda AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan ilgili de iddialarda bulunacağını ve “Bir oda dolusu dosya” olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 13:10
Takip Et

Sedat Peker’in yeni iddialarında AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan olacak. Erk Acerer "bir oda dolusu dosya" olduğunu açıkladı

Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı
+
Aa
-

Erk Acarer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için düşündüğünü iddia ettiği AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve eşi ile ilgili elindeki dosyayı açacağını öne sürdü.

Erk Acarer'in paylaşımları şöyle:

Evet, borsa dosyası ve skandallarda varan-2. Olay Samsun’a uzanacak! Çok eğleneceğiz mi desek, etrafınız sarıldı mı, yoksa ülkeyi servet kazanacağız diye mahvettiniz mi? Buyurun:

Peker yakın zamanda ne anlatacak? AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Vekili Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan’a dair skandallar ortaya çıkacak. Erdoğan’ın önümüzdeki dönem hayallerinden biri Karaaslanı’ı Aile Bakanı olarak vitrine koymaktı!

Olay her yönü ile ortaya çıkınca, birkaç gün önceki borsa skandalı gölgede kalabilir. AKP'li vekilin, eşiyle birlikte kurduğu 'Arme Concept’ adlı taahhüt firmasının yıldızı son dönemde parladı. Sadece hemşehrisi eski Spor Bakanı Çağatay Kılıç 11 ayrı proje almalarına önayak oldu.

Edindiğim bilgiler, Peker’in elinde sadece bu vekile ait 3 klasör evrak olduğu yönünde. Karaaslan’ların yat merakı var. Ancak lüks teknelerini birkaç gün önceki skandal nedeni ile gizlemeye aldılar.

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlunu ve Ünsal Ban ile eşi barıştırmak için araya kim giriyor dersiniz? Çiğdem Karaaslan ve Direnç Karaaslan. İlk etapta bunu başarıyorlar. Bu barıştırma isteği partililik ya da yol arkadaşlığından değil.

İki nedeni var. Kendilerine uzanacak bir trafikten endişelenmeleri ayrı konu, borsadaki yatırımları ayrı konu. Söylenene göre ‘Netflix’ isimli kağıtta, 500 milyon- 1 milyar TL arasında olduğu düşünülen paraları var.

Karaaslan çifti ile görüşen Soylu; “Taşkesenlioğlu ve Ban ile görüştüğünüzden haberim var. Fakat, borsadan haberim yoktu” diyor.

Soylu’nun haberinin olmaması anlaiılır. Zira kağıt ‘Armağan X’ isimli kişiye ait. Karaaslan çifti meşhur tekneleri ile Marmaris açıklarındayken, borsa dosyası patlıyor. Böylece hemen Ankara’ya dönmeye karar veriyorlar.

Bu arada şunu da söyleyelim, Çiğdem Karaaslan, kardeşinin üzerinden finans sistemi kuruyor. Paralarını yurtdışına çıkarmak isteyen AKP’lilere amme hizmeti!!! Coin üzerinden transfer.

Karaaslan çiftinin Ankara’da 4 katlı bir binaları var. Alt katında ‘Arme’ isimli döviz bürosu bulunuyor. Direnç Karaaslan şatafatlı yaşantısı ile ‘göz dolduruyor’. İş insanlarını ofislerinin en üst katında ağırlıyor, onları lüks teknesiyle etkiliyor.

Keriz silkeleme operasyonu. Böylece söz konusu bu iş insanlarını, istediği kağıtlara yatırım yapması sağlanıyor. Kağıtlar paylayınca, hiçbir iş insanı şikayetçi olamıyor. Zaten kimi, kime şikayet edecekler. Tezgah büyük: Borsa, yargı, emniyet AKP’de.

Karaaslanlar’ın, Soylu sonrası Erdoğan ile görüştüğü AKP kulislerinde konuşuluyor. Soylu onlarla görüşmesini Erdoğan’a bildiriyor. Ama Cumhurbaşkanına eksik bilgi aktardığı iddialar arasında. Soylu’nun Karaaslanlar’a: “Endişelenmeyin bu iş 1 aya kapanır” dediği ileri sürülüyor."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
1
﻿Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a enflasyon hatırlatmalı tek kelimelik akım yanıtı gündem oldu
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
2
﻿Son seçim anketinden Cumhur'a soğuk duş
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
3
﻿Uzmanından ebeveynlere ‘çocuklarınızla vakit geçirin’ uyarısı
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
4
﻿Deniz Seki bu sefer fotoşopla kandıramadı. Manisa Belediyesi gerçeği ortaya çıkardı
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
5
﻿Tek tek açıklandı. Hangi il döviz hangi il TL biriktirdi
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
6
﻿Damatlar bunu yapmaz. Erdoğan’dan çok konuşulacak Berat Albayrak sözleri
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
7
﻿Elektrikli bisiklet sürücüsü yayaya çarptı
﻿Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
﻿Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
﻿Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
﻿Kalça ağrısının nedeni belli oldu
﻿Kalça ağrısının nedeni belli oldu
﻿Kalça ağrısının nedeni belli oldu
﻿Dorukhan Toköz ameliyat oldu
﻿Dorukhan Toköz ameliyat oldu
﻿Dorukhan Toköz ameliyat oldu
﻿Bakan Koca test sonucunu açıkladı
﻿Bakan Koca test sonucunu açıkladı
﻿Bakan Koca test sonucunu açıkladı
﻿Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti
﻿Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti
﻿Önce eski eşini başından vurup öldürdü sonra intihar etti
﻿240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı
﻿240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı
﻿240 bin liralık ziynet eşyasını çalan 2 kişi yakalandı
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Elinde tesbihiyle yolların tozunu attırıyor
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Ayı yaylada otlayan hayvanlara saldırdı. Çobanın tepkisi ilginç oldu
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Göz alıcı kırtasiye ürünlerindeki kanser tehlikesine dikkat
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Serena Williams tenisi bıraktı. Gözyaşlarına boğuldu
﻿Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor
﻿Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor
﻿Elektrik ve doğalgaz zamlanıyor. Zamlandıkça da şirket sayısı artıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.