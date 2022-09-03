Sedat Peker hangi AKP’li vekil ve eşini yazacak. Erk Acarer bir oda dolusu dosya olduğunu açıkladı

Erk Acarer, YouTube kanalında yaptığı açıklamada organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için düşündüğünü iddia ettiği AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve eşi ile ilgili elindeki dosyayı açacağını öne sürdü.

Erk Acarer'in paylaşımları şöyle:

Evet, borsa dosyası ve skandallarda varan-2. Olay Samsun’a uzanacak! Çok eğleneceğiz mi desek, etrafınız sarıldı mı, yoksa ülkeyi servet kazanacağız diye mahvettiniz mi? Buyurun:

Peker yakın zamanda ne anlatacak? AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Vekili Çiğdem Karaaslan ve eşi Direnç Karaaslan’a dair skandallar ortaya çıkacak. Erdoğan’ın önümüzdeki dönem hayallerinden biri Karaaslanı’ı Aile Bakanı olarak vitrine koymaktı!

Olay her yönü ile ortaya çıkınca, birkaç gün önceki borsa skandalı gölgede kalabilir. AKP'li vekilin, eşiyle birlikte kurduğu 'Arme Concept’ adlı taahhüt firmasının yıldızı son dönemde parladı. Sadece hemşehrisi eski Spor Bakanı Çağatay Kılıç 11 ayrı proje almalarına önayak oldu.

Edindiğim bilgiler, Peker’in elinde sadece bu vekile ait 3 klasör evrak olduğu yönünde. Karaaslan’ların yat merakı var. Ancak lüks teknelerini birkaç gün önceki skandal nedeni ile gizlemeye aldılar.

AKP’li Zehra Taşkesenlioğlunu ve Ünsal Ban ile eşi barıştırmak için araya kim giriyor dersiniz? Çiğdem Karaaslan ve Direnç Karaaslan. İlk etapta bunu başarıyorlar. Bu barıştırma isteği partililik ya da yol arkadaşlığından değil.

İki nedeni var. Kendilerine uzanacak bir trafikten endişelenmeleri ayrı konu, borsadaki yatırımları ayrı konu. Söylenene göre ‘Netflix’ isimli kağıtta, 500 milyon- 1 milyar TL arasında olduğu düşünülen paraları var.

Karaaslan çifti ile görüşen Soylu; “Taşkesenlioğlu ve Ban ile görüştüğünüzden haberim var. Fakat, borsadan haberim yoktu” diyor.

Soylu’nun haberinin olmaması anlaiılır. Zira kağıt ‘Armağan X’ isimli kişiye ait. Karaaslan çifti meşhur tekneleri ile Marmaris açıklarındayken, borsa dosyası patlıyor. Böylece hemen Ankara’ya dönmeye karar veriyorlar.

Bu arada şunu da söyleyelim, Çiğdem Karaaslan, kardeşinin üzerinden finans sistemi kuruyor. Paralarını yurtdışına çıkarmak isteyen AKP’lilere amme hizmeti!!! Coin üzerinden transfer.

Karaaslan çiftinin Ankara’da 4 katlı bir binaları var. Alt katında ‘Arme’ isimli döviz bürosu bulunuyor. Direnç Karaaslan şatafatlı yaşantısı ile ‘göz dolduruyor’. İş insanlarını ofislerinin en üst katında ağırlıyor, onları lüks teknesiyle etkiliyor.

Keriz silkeleme operasyonu. Böylece söz konusu bu iş insanlarını, istediği kağıtlara yatırım yapması sağlanıyor. Kağıtlar paylayınca, hiçbir iş insanı şikayetçi olamıyor. Zaten kimi, kime şikayet edecekler. Tezgah büyük: Borsa, yargı, emniyet AKP’de.

Karaaslanlar’ın, Soylu sonrası Erdoğan ile görüştüğü AKP kulislerinde konuşuluyor. Soylu onlarla görüşmesini Erdoğan’a bildiriyor. Ama Cumhurbaşkanına eksik bilgi aktardığı iddialar arasında. Soylu’nun Karaaslanlar’a: “Endişelenmeyin bu iş 1 aya kapanır” dediği ileri sürülüyor."