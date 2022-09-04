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AKP kurucularından Sedat Peker açıklaması. AKP süte su kattı dedi

AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal, Yaşar Yakış ile Cuma İçten Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sedat Peker’le ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 12:14
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Sedat Peker'in ifşalarıyla ilgili 3 AKP kurucusundan flaş açıklama

AKP kurucularından Sedat Peker açıklaması. AKP süte su kattı dedi
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AKP kuruculuğunda yer alan Fatma Bostan Ünsal, Yaşar Yakış ile Cuma İçten halktv.com.tr’ye konuştu. Üç AKP kurucusu da tüm bu yaşanılanların sorumlusunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayarak genel seçimlerde Erdoğan’a ve AKP’ye o vermeyeceklerini söyledi.

SEDAT PEKER AÇIKLAMASI

Peker’in ifşalarında doğruluk payının olduğunu düşündüğünü belirten AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal, “Bunlar, şeffaf ve hesap verebilir olmaktan uzaklaşan siyasetin kaderidir. Türkiye bu kaderi yaşıyor. Ersin Kalaycıoğlu’nun söylediği gibi neo-patrimonyal sultanizm olan bu tek kişi yönetimi, buna kapı aralayan bir yapıda. Yargı düzeni normal sürecinde gitmiyor. Yapılması gereken bir an önce şeffaflığa ve hesap verebilir olmaya dönmektir” dedi.

“BU İFAŞALARI DOĞRU KABUL ETMEK MÜMKÜNDÜR”

Peker ifşalarının Erdoğan’a kadar uzanma ihtimalini tamamen dışlamak istemediğini söyleyen AKP kurucu üyesi ve AKP’nin ilk Dışişleri Bakanı olan Yaşar Yakış ise, “Saraya kadar uzanıyorsa bu çok kötü bir durum demektir. Belki bir ihtimal, Cumhurbaşkanına veya daha yakınlarına gitmeden önü alınabilir. Peker’in şimdiye kadar söyledikleri yalanlanmadığı sürece bu ifşaları doğru kabul etmek mümkündür. Şu anki hukuk sisteminde ifşalarının sonuna kadar gidileceğine ihtimal veremiyorum ve hemen bir sonuç çıkacağından da ümitli değilim. Bir şekilde üstü kapatılacaktır” diye konuştu.

Yakış da son olarak, olası bir genel seçimde AKP’ye oy vermeyeceğini ve Erdoğan dışında başka bir isme oy vermeyi tercih ettiğini vurguladı.

“SÜTE SU KATTI”

AKP kurucularından ve şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Danışmanı olan Cuma İçten ise 17-25 Aralık yolsuzluklarının üstünün örtünmeye başlanmasının kendisinin AKP’den ayrılması konusunda milat olduğunu belirterek, “AKP, 17-25 Aralık yolsuzluklarından sonra süte su kattı. Erdoğan, dört bakanın yaptıkları yolsuzluklar sonucunda yüce divanda yargılanmasının önüne geçti” dedi. Konser ve festival yasaklarına da değinen İçten, “İnsanların yan yana gelip kalabalık bir görüntü oluşturmasından ve orada iktidar aleyhine söylemlerin ve sloganların ortaya çıkmasından son derece rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü çok korkuyorlar” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE BİR İLK”

AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal, ülkenin bu noktaya gelebileceğini hiç ihtimal etmediğini söyledi. Ünsal, “İçinde bulunduğumuz süreçte yaşanılan her şey benim için çok büyük bir hayal kırıklığı” diyen Ünsal, “Şu an yaşadıklarımız iktidara geldiğimiz dönemde yaşanılanlardan çok daha kötü. O dönemde başörtüsüne yönelik kısıtlayıcı bir ortam vardı. Bugün ise sadece başörtüsünün serbest olduğu ama onun dışındaki her şeyin yasak ve hukuktan uzak olduğu yani o dönemden çok daha baskıcı bir ortam var. Muhalif olmanızın da meşru görülmüyor. Bu da Türkiye’de bir ilk” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN BÖYLE BİRİ DEĞİLDİ”

AKP’nin kuruluşundaki hedeflerinden çok uzaklaştığını vurgulayan Ünsal, “Erdoğan tutarlı değil. Şu an en baştaki politikamızın tam tersine bir politika güdüyor. Kendi seçmen tabanını neredeyse azizleştiren, kendi seçmen tabanını dışındakileri de düşmanlaştıran biri. Böyle biri değildi “ diye konuştu. Türkiye'nin, insanların görüşlerini rahatlıkla müzakere edebileceği bir ortamdan uzaklaştığını belirten Ünsal, “Yakın çevrem ve akrabalarım dahi diyalog ortamından uzaklaşmış bulunuyor. Türkiye’de yüzde 65 olduğu düşünülen sağ muhafazakar seçmene sürekli takviye etmek için neredeyse seçmenin genetiğini bozacak hamleler yapılıyor” dedi.

‘HER ŞEY 7 HAZİRAN’DA BAŞLADI’

Kendisinin de KHK’li olduğunu anımsatan Ünsal, “Birçok insan sadece isim karışıklığından dolayı bile işinden atıldı. Derdini anlatabileceği bir yer olmadı” diye konuştu. Ünsal’a göre şu an içinde bulunduğumuz süreç ise 7 Haziran 2015’te AKP’nin iktidardan düşmesiyle birlikte başladı. Ünsal, “7 Haziran seçimlerinden sonra AKP, meclisi hükümet kurmaya teşvik etmeliydi. Koalisyon kurulmalıydı. Kurulmadı ve ondan sonra da buraya kadar savrulduk” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ünsal, ekonomik krizin sebebinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresi olduğunu vurguluyor.

“ÇOK KAN KAYBETTİ”

AKP’nin çok kan kaybettiğini belirten Ünsal, “2015’ten sonra yüzde 49.5’den yüzde 27’ye falan geriledi. MHP de kan kaybetti. Onun da barajı aşamayacağı görülüyor” açıklamasında bulundu. Ünsal, “Genel seçimde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna ilişkin de “Tabi AKP’ye vermeyeceğim. Ne zamandır zaten vermiyorum. Tüm bu hoşlanmadığım siyasetin nedeni olduğu için Erdoğan’a da oy vermem. Düzeleceğine yönelik bir işaret de yok” cevabını veriyor.

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Nurettin GÜN
4.09.2022 12:35
1977 de ülkü ocaklarındaydım MHP ve AKP güvenirliğini kaybetti ordunun 20 bin silahı kayıpmış bu silahları ne için gizliyorlar daha bunun hesabını muhalefete veremediler.  
 
Tatar Osman
4.09.2022 12:26
Akp bir güğüm süte 2-3 litre su katmak yerine bir güğüm suya 2-3 litre su kattı, süt diye sattı. Milletin beyni sulandı.  
 
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