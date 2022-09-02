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Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından adliyeye sevk edilen Ünsal Ban tahliye edildi

AKP'li Zehre Taşlkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban'a ev hapsi tedbiri konarak serbest bırakıldı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 22:03
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 22:25
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Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından adliyeye sevk edilen Ünsal Ban'a şartlı tahliye

Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından adliyeye sevk edilen Ünsal Ban tahliye edildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, THK Üniversitesi eski Rektörü olan Ünsal Ban hakkında, boşanma aşamasındaki eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri Sedat Peker'e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan Ünsal Ban, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Ünsal Ban ev hapsi tedbiri konarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun, kendisine bir sorun nedeniyle başvuran Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’i, kardeşi olan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’na yönlendirdiğini iddia etti.

Zehra Taşkesenlioğlu’nun da Mine Tozlu’yu Way Out adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Mine Tozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında “rüşvet” istendiğini öne sürdü ve belge paylaştı.

Sedat Peker'in iddialarını doğrulayan Sineren, "Ben Sedat Peker'i eskiden tanırım ama bu bilgilere nereden ulaştığını bilmiyorum. Sadece tanışıklığımı var. Bana daha önce yaşadığım bu sıkıntılardan dolayı geçmiş olsun mesajı iletti. Sedat Peker'in yazdıklarında doğru olmayan ufak tefek şeyler var" dedi.

Sedat Peker yaptığı paylaşımlarda da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini iddia ettiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AK Parti'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerine yer vermişti.

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