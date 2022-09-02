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  • Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış. Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alındı

Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış. Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alındı

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban'ın adı off-shore şirketleriyle anılıyor.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:40
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Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alınan Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış

Ünsal Ban hangi off-shore şirketine para aktarmış. Sedat Peker’in yayınladığı videonun ardından gözaltına alındı
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Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in açıklamalarıyla gündem olan AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu Ünsal Ban hakkında şok bir bilgi ortaya çıktı.

Borsa kulislerinde konuşulanlara göre; Ünsal Ban paraları off-shore şirketine aktarmış.

Bu paravan of-shore şirketinin adı CENTURY CITY SECURITIES S.A.

Adresi ise Via Serafino Balestra Lugano İsviçre.

Aynı adreste 69 tane daha off-shore şirketi bulunuyor. Bu şirketler kara para aklamada kullanıldığı iddia ediliyor.

Bu of-shore şirketler, Borsa İstanbul’da manipülasyon yapılan birçok hissede alım satım yapıyor.

Bu paravan şirketler üzerinden manipülatif işlemler yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.

SPK ve Borsa İstanbul’un inceleme yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, Deli Çavuş isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in adının karıştığı rüşvet iddiasında bulunmuştu. Peker’in iddiasına göre Sineren’den borsada bir işlemi gerçekleştirmek için rüşvet istendi ve ismi geçen diğer kişiler de bu rüşvet ağının içinde yer aldı.

Sedat Peker dün yaptığı paylaşımlarda da Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini belirttiği bir videoyu paylaşmıştı. Peker, "Ünsal Ban’la ben telefonla birkaç kez görüştüm. O da öldürüleceğini düşünüyor. Hatta eşi olan AKP'nin Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun evde otururlarken kendisine bıçakla saldırarak kısmen yaraladığı olaydan sonraki gizlice çekmiş olduğu görüntüleri bana yolladı" ifadelerine yer vermişti.

Videonun paylaşılmasının ardından Ban, Peker'in iddialarını kabul etmiş ancak videoyu kendisinin göndermediğini belirtmişti.

Ayrıca AKP’li Taşkesenlioğlu’nun eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü ve AKP milletvekili aday adayı olan eşi Ünsal Ban’dan boşanma İÇİN dava açtığı ve 70 milyon lira maddi ve manevi tazminat istediği ortaya çıkmıştı.

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Nesrin Kurnaz
2.09.2022 14:36
Daha neler neler çıkacak Allah bilir.  
 
Yasin
2.09.2022 14:30
Adam rektorluk yapmış , hale bak ulke kimlere kalmış ? Bu kadar kolay bu ulkede akademusyen olmak iste icine etmissiniz egitimin universitelerin  
 
Ne yaptıysam devlet için yaptım
2.09.2022 13:56
Memleketimde imam hatip okulu açacaktım derse şaşırmam sonra parayı faiziyle geri alıp yoluna devam eder  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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