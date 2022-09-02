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Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmiş, Erdoğan görevden almıştı. Taranoğlu Orhan Uğuroğlu’na konuştu

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme geldikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınan Serkan Taranoğlu'nun kardeşi Ersin Taranoğlu'na ulaştı.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 19:19
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Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmiş, Erdoğan görevden almıştı. Taranoğlu Orhan Uğuroğlu’na konuştu

Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmiş, Erdoğan görevden almıştı. Taranoğlu Orhan Uğuroğlu’na konuştu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in ‘rüşvet’ iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldı. Bloomberg muhabiri Fırat Kozok, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serkan Taranoğlu’nu görevden aldığını partisinin bu akşamki MYK toplantısında üyelere açıkladı" paylaşımıyla haberi duyurmuştu.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Serkan Taranoğlu’nun Anavatan Partisi’nde Genel Başkan yardımcılığı yapan eski Devlet ve Orman Bakanlığı yapan Ersin Taranoğlu’nun kardeşi Ersin Taranoğlu’na ulaştı. Uğuroğlu’nun kardeşinin görevden alınmasına ilişkin iddiaları sorması üzerine Taranoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Devletimizin bir açıklama yapmasını bekliyorum birinci önemli konu budur. İkincisi kararı yargı verir. Bizler de siyaset yaparken zaman zaman suçlandık. Ancak yargıda da aklandık. Başbakanımız ve genel başkanımız merhum Mesut Yılmaz hakkındaki iddialar nedeniyle Yüce Divan’a çıktı, yargılandı ve aklandı. İlksan davasında ANAP’lıları suçlayan Demirel “Aklansınlar gelsinler” diye dava açtırdı. ANAP’lılar beraat edince , ‘Yargı kararı neyse odur’ dedi .

Şimdi iddialar var, cumhuriyet savcılığına intikal eden ifadeler var. Sosyal medyada iddialar var ki ben bunlara yanıt yetiştiremem. Kardeşim de konuşmaz, ben de konuşmam. Ben devletin kurumlarının yapacağı açıklamaları beklerim. Savcılığın ya da mahkemenin vereceği kararları da beklerim. Çıkan sonuçlara göre elbette konuşurum. Bu iddiaları ortaya çıkaracak olan devlettir, yargıdır. Neticesini bekler sonucuna göre konuşurum…”

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla aranan ve Birleşik Arap Emirlikleri'de bulunan Sedat Peker, eski SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi ve AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi Üyesi Salih Orakçı'nın yolsuzluk yaptığını, görevi kötüye kullandığını ve rüşvet istediğini iddia etmişti.

Peker, Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den 12 milyon lira rüşvet istediğini öne sürmüş, Sineren ve Taranoğlu'na ait olduğunu belirttiği mesajlaşmaları paylaşmıştı. Sineren de Peker'in iddialarının doğru olduğunu, kendisinden rüşvet istendiğini söylemişti.

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