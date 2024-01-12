Şehit Astsubay Bahadır Canbulat’a Erdek’te son veda

Bugün, Canbulat’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, baba evinde helallik alınmasının ardından görev yaptığı Erdek’teki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Mayın Filosu Komutanlığı’na taşındı. Bekar olan şehit Canbulat’ın cenazesi, burada düzenlenen törenin ardından öğle namazında Piri Reis Camii’ne getirildi. Şehidin annesi Necla, babası Tamer ve kardeşi Enes Talha Canbulat taziyeleri kabul etti.

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ve çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat’ın naaşı Erdek Şehitliği’nde defnedildi.