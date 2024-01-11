MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimizin şehit düştüğünü, 1 askerimizin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 11 Ocak 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.”