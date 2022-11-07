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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde PKK’lı teröristlerin üs bölgesine taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün (21) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. 

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:24
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk için Oğuzeli ilçesi Karaman Mahallesi’ndeki evinin avlusunda tören düzenlendi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Hasan ve annesi Zeliha Öztürk, kardeşleri ile çok sayıda yakını ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan Öztürk’ün Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Öztürk’ün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.(AA)

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